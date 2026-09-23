Binance закроет депозиты и вывод гривны и уберет пару USDT/UAH

Криптобиржа Binance с 28 сентября перестанет принимать и выводить гривну через сервис Fiat Trade UAH, а также удалит спотовую торговую пару USDT/UAH. Остатки гривны, соответствующие условиям биржи, до 30 сентября автоматически конвертируют в USDT по фиксированному курсу 46,5 грн за 1 USDT.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Binance.

Депозиты и вывод гривны через Fiat Trade UAH перестанут работать 28 сентября в 09:00 по UTC+2.

В то же время Binance прекратит торговлю парой USDT/UAH. Все открытые ордера на этой паре биржа автоматически отменит после остановки торгов.

Пользователям, имеющим гривну на балансе или открытым ордерам, рекомендуют управлять ими до установленного срока.

Что будет с остатками гривны

До 30 сентября в 18:00 за UTC+2 все остатки UAH, соответствующие критериям Binance, автоматически переведут в USDT.

Для конвертации биржа установила фиксированный курс – 1 USDT = 46,5 грн. Пользователям, которые соглашаются на автоматическую конвертацию, не требуется дополнительных действий.

Изменения касаются именно депозитов и выводов через Fiat Trade UAH и спотовую пару USDT/UAH. В сообщении Binance речь не идет о полном прекращении всех возможных сделок с гривной на платформе.

Напомним, в конце 2025 года Binance уже ограничила вывод средств на карты для пользователей из Украины. Тогда стали недоступны прямые выплаты Visa и Mastercard, а также часть других операций с фиатными средствами.