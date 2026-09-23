Binance прекращает работу с гривной: что действительно изменится для украинцев

С 28 сентября Binance прекращает пополнение и вывод гривны через Fiat Trade UAH. Биржа также закрывает спотовую пару USDT/UAH. Все остатки гривны на балансах пользователей биржа автоматически конвертирует в USDT по курсу 46,5 грн за токен. Соответствующее объявление появилось 23 сентября. Dilo кратко объясняет, как это решение повлияет на украинцев.

На первый взгляд кажется, что крупнейшая криптобиржа мира полностью отказывается от работы с украинской валютой. Но на самом деле изменения не такие существенные, как может показаться. Покупать и продавать криптовалюту за гривны через Binance P2P украинцы смогут и дальше. Для большинства пользователей именно этот способ уже давно является основным.

Что именно закрывает Binance

Fiat Trade это инструмент, который позволял завести на Binance именно гривну. Пользователь переводил средства мерчанту, после чего UAH появлялись на балансе биржи. Далее за эти гривны можно было купить USDT или другую криптовалюту. Теперь такой возможности больше не будет. Также исчезнет торговая пара USDT/UAH. То есть напрямую торговать стейблкоином против гривны на Binance станет невозможно. В то же время возможность купить криптовалюту за гривню остается.

Через P2P-рынок пользователь выбирает предложение конкретного продавца. Он переводит ему гривны с банковской карты и получает USDT на свой баланс. При продаже схема работает наоборот. Пользователь передает USDT и получает гривны на банковскую карту, например, на monobank. Фактически теперь вместо цепочки "гривна, баланс Binance, USDT" остается более короткий и более простой путь. Это "гривна, USDT".

Для украинских пользователей такая модель не нова: после ограничения прямых гривневых каналов в 2022-2023 годах Binance уже рекомендовала пользоваться P2P.

Кстати, Binance до сих пор является крупнейшей централизованной криптобиржей мира по объему торгов. В Украине она тоже входит в число самых популярных криптоплатформ.

Почему Fiat Trade был не слишком привлекателен

У этого инструмента была существенная изюминка. За работу мерчантов взималась комиссия. Вывод через Fiat Trade стоил 6,5% для операций от 2 до 20 тысяч гривен. Для более крупных сумм комиссия составляла 5%. Пополнение счета обходилось дешевле: комиссия была либо фиксированной, либо составляла примерно 2,5% в зависимости от суммы. Тарифы время от времени менялись. Масштаб затрат хорошо виден на простом примере. 5% от 20 тысяч гривен это 1 тысяча грн только за саму операцию вывода.

P2P дает пользователю больше контроля. Можно сравнить предложения разных продавцов. Можно выбрать удобный банк, приемлемый предел и выгодный курс. Это, в сущности, обменник валют. Биржа выступает гарантом сделки. Криптовалюта блокируется на специальном счете к моменту подтверждения оплаты. Комиссии на P2P зависят от рынка и типа участника. Часть расхода мерчанта может включить прямо в курс.

Поэтому закрытие Fiat Trade не обязательно означает потерю удобного гривневого канала. Для тех, кто и раньше покупал USDT на P2P, ничего не изменится.

По словам криптоэкспертки Миры Киевской, для большинства пользователей изменения действительно будут незначительными. Кроме P2P, Binance оставляет доступным пополнение через валютную карту, а пользователей, заводящих на биржу уже криптовалюту, закрытие гривневого канала вообще не затрагивает.

Гривной на Binance торговали немного

Биржа не называет официальную причину закрытия Fiat Trade UAH и пары USDT/UAH. В объявлении нет ни одного упоминания о новых требованиях Национального банка или других регуляторных ограничениях. Однако объем торгов говорит сам за себя. 23 сентября на момент написания этой новости он составлял примерно 47 тысяч USDT, свидетельствуют данные на investing.com. В другие дни последнего периода оборот в большинстве своем составлял десятки тысяч USDT в сутки. Для платформы, где общий оборот каждый день достигает миллиардов долларов, это очень незначительный сегмент.

Гривневые торговые пары исчезали с платформы и раньше. В феврале 2025 года Binance убрала ETH/UAH и BNB/UAH, а в январе 2026 года убрала BTC/UAH. Среди типичных причин, по которым биржа закрывает торговые пары, компания называет недостаточную ликвидность и низкий торговый объем. Если просто, то это не пользуется большим спросом, и обслуживать такой сервис невыгодно. Это не доказывает, что Fiat Trade закрывают именно из-за низкого спроса. Но это показывает, что роль гривны как отдельной торговой валюты внутри Binance уменьшалась уже давно.

Сам объем торгов USDT/UAH не объясняет, почему Binance одновременно отказывается от пополнения и вывода гривны через Fiat Trade, обращает внимание Мира Киевская. По ее словам, среди возможных причин могут быть расходы по поддержке гривневых операций, работа с платежным партнером или регуляторные вопросы. Однако пока Binance сама не назвала причину, ни одну из этих версий нельзя считать подтвержденной.

Что в конце концов изменится

Прямой эффект для обычного украинского бизнеса невелик. Решение коснется только Fiat Trade-мерчантов и участников крипторынка, использовавших UAH-баланс и спотовую пару USDT/UAH. Итак, Binance действительно закрывает часть своей гривневой инфраструктуры. Но это не выход из Украины и не блокирование работы с национальной валютой.