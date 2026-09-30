6,5 млн українців мають криптовалюту: звідки взялася ця цифра і чому це неправда

За оцінкою компанії Triple-A, в Україні близько 6,5 мільйона власників криптовалюти, а це майже 16% населення. Dilo розбиралося, чи взагалі можна порахувати, скільки українців насправді володіють біткоїном та іншими цифровими активами.

Як рахують “криптовалютність” країн

Аналітична платформа Chainalysis оприлюднила свіжий рейтинг країн за популярністю криптовалют. Україна піднялася з восьмого на сьоме місце, що свідчить про високий попит на такі активи в нашій країні.

У 2026 році компанія оновила методологію. Тепер враховують чотири групи даних: скільки криптоактивів проходить через сервіси та біржі на кшталт Binance. Вони також оцінюють, як часто люди переказують цифрові монети всередині країни та за кордон. Також дивляться, скільки активів зберігають на гаманцях. Україна показує високі результати в усіх категоріях, але це не абсолютні суми, а лише частина формули. Chainalysis коригує дані з урахуванням економіки країни. Потім компанія об'єднує показники у загальний бал.

Криптоекспертка Міра Київська пояснює на прикладі. Якщо в Україні та Німеччині зафіксують операції на 10 млрд доларів із монетами Solana чи USDC, то для України це буде значно важливіше, бо економіка та доходи тут менші. “Рейтинг не показує, де більше криптовалюти, а де вона займає важливіше місце у фінансовому житті”, каже експертка у коментарі для Dilo. Тому сьоме місце не означає, що Україна має сьомий за розміром обсяг криптоактивів у світі. Це скоріше свідчить про їхню популярність.

Аналітик фінансових ринків Михайло Ігнатенко формулює ще чіткіше: “Індекс добре показує, як саме використовують криптовалюту, але він зовсім не підходить для відповіді на питання, скільки українців її тримають”.

Є ще один нюанс. Формально Україна піднялася з восьмого місця на сьоме, але напряму порівнювати ці позиції не варто, оскільки Chainalysis змінила методологію. Торік набір показників був іншим. Тож одна сходинка вгору не означає, що за рік українці стали частіше користуватися криптовалютою.

Як дізнатися, що це саме українські гроші?

У криптовалюті немає поля “країна проживання”. Є тільки цифрова адреса, баланс і історія транзакцій. Щоб дізнатися географію користувачів, Chainalysis поєднує ці дані з іншими джерелами. Якщо гаманець часто працює з місцевим сервісом, його ще можна приблизно пов’язати з країною. Але з глобальними біржами все складніше. Вони можуть зберігати кошти багатьох клієнтів на спільних адресах. Тому компанія також враховує географію вебтрафіку криптосервісів і додаткові економічні коригування.

Сама Chainalysis визнає, що VPN, боти та неможливість точно встановити місцезнаходження деяких гаманців призводять до помилок. Тобто, навіть такий складний рейтинг це лише модель, а не точний список усіх українських власників криптовалюти.

Хто вже пробував порахувати власників?

Спроби підрахувати самих власників є. Компанія Triple-A, яка спеціалізується на криптоплатежах для бізнесу, оцінює, що кількість власників криптовалюти в Україні становить приблизно 6,5 мільйона людей. Це майже 16% населення. В іншому ж дослідженні, яке Gradus Research провела для WhiteBIT у 2024 році, 26% опитаних сказали, що тримають криптовалюту.

Різниця велика через різні методики. Gradus опитав 883 людей віком від 18 до 60 років із міст із населенням понад 100 тисяч. Це не 26% усіх громадян України. Triple-A дає лише модельну оцінку, а не реальний список власників.

Ігнатенко каже, що зараз майже неможливо навіть приблизно підрахувати кількість власників. Одна людина може мати сотні адрес і десятки акаунтів на різних біржах. Повних даних самих бірж зазвичай немає. Винятки можливі лише у випадку запитів від правоохоронців, добровільної співпраці бірж з аналітиками або маркетингового розкриття інформації. Опитування теж не вирішують проблему. Дослідники беруть кілька сотень або тисяч респондентів, а потім поширюють результат на мільйони.

Міра Київська радить подивитися на це питання інакше. Не слід рахувати людей. Краще оцінити розмір ринку за даними, статистикою бірж, P2P-операціями, оборотами криптообмінників, популярністю сервісів і кількістю активних користувачів. Такий підхід дає реалістичнішу картину. Це краще, ніж проста спроба підрахувати гаманці.

Чому так складно порахувати власників криптоактивів?

Блокчейн це технологія, на якій працюють криптовалюти. Вона прозора. Майже всі транзакції можна переглянути на спеціалізованих сайтах. Але це не дає зрозуміти, хто саме їх здійснює. Одна з особливостей криптовалют це приватність. Сама ідея біткоїна й інших монет полягає у тому, щоб приховати власні гроші, щоб ніхто не знав наскільки ви багаті. Втім, не всі криптосервіси сповідують цю ідею. Біржа Binance, наприклад, це централізована платформа. Вона знає, хто саме стоїть за кожним криптогаманцем. Якщо ж ми візьмемо сервіс MetaMask, то для відкриття рахунку там не потрібно надавати документи, а кількість гаманців для однієї людини не обмежена.

Виходить, що одна людина може мати акаунти на кількох біржах, криптогаманець MetaMask, апаратні гаманці та ще адреси в різних мережах. Для блокчейну це десятки різних адрес, але фактичний власник один.

Є й зворотна ситуація. Одна адреса біржі може містити активи сотень або тисяч клієнтів. Яскравий приклад це корпоративні запаси біткоїна. Сервіс BitcoinTreasuries відстежує великі обсяги біткоїнів у публічних компаніях. Більша частина корпоративного біткоїна може належати одній компанії. Один власник контролює величезні активи через багато адрес. Блокчейн добре рахує монети, але людей він рахує гірше.

Яку криптовалюту в Україні все ж можна ідентифікувати?

Є одна категорія, де дані більш-менш прозорі. Це активи посадовців. Вони зобов'язані подавати декларації. За даними Опендатабот, у 2025 році 2861 декларація містила згадку про криптовалюту. Це на 16% більше, ніж у 2024 році. Найбільше таких декларацій подали представники Нацполіції — 548. Далі йдуть працівники прокуратури (358), ЗСУ (240) та судів (223).

Видання Incrypted, яке теж перевіряло декларації, з’ясувало, що 2783 декларанти мають криптовалюту. Разом вони вказали 376 біткоїнів. Найпопулярніший актив це USDT, цифровий аналог долара. Різниця у підрахунках виникла через різний час збору даних. Опендатабот врахував і декларації, подані після 1 квітня.

НАЗК під час перевірок стежить за задекларованими криптоактивами. Агентство також говорить, що деякі декларанти намагаються використовувати криптовалюту, щоб приховати незаконно отримані кошти. Через це дані, які подають посадовці, не показують загальної картини їхніх активів.

46 тисяч біткоїнів, яких у держави немає

Є ще одне число, яке роками переходить з сайту на сайт і з'являється в соцмережах. BitcoinTreasuries вказує Україну серед найбільших (4-те місце у світі) державних власників біткоїна — 46 351 BTC. На перший погляд, це великий державний резерв. На момент написання статті це приблизно $3,85 млрд. Але насправді ці кошти не належать державі. 46 351 BTC, це сума з декларацій українських посадовців ще за 2021 рік. Це стара цифра. Вона досі “живе” окремим життям. Деякі ЗМІ та пабліки продовжують поширювати неправдиву інформацію, називаючи ці активи власністю держави.

Чому криптовалюта прижилася в Україні

Хоча порахувати точну кількість криптовласників в Україні неможливо, той факт, що криптовалюта популярна в нашій країні, беззаперечний. Ігнатенко пояснює це просто. Криптовалюта в Україні популярна через низький поріг входу (від 1 долара), легкі міжнародні перекази, популярність стейблкоїнів і те, що фондовий ринок менш доступний для більшості українців. Її використовують для інвестицій, трейдингу, збереження заощаджень і переказів за кордон.

Міра Київська дивиться глибше — у фінансовий досвід кількох поколінь: “Український феномен це не стільки любов до біткоїна чи інших криптовалют, скільки неприйняття фінансових обмежень і недовіра до єдиної, безальтернативної моделі збереження грошей". За плечима українців багато випробувань. Вони пережили знецінення радянських заощаджень, купони, гіперінфляцію 1990-х, девальвації гривні та валютні обмеження. Це підтверджують і дослідження. У звіті Chainalysis за 2025 рік пояснювали високий рівень криптоактивності у Східній Європі економічною невизначеністю, недовірою до традиційних фінансових установ й високою технічною грамотністю.

Що це значить для бізнесу?

Рейтинг Chainalysis показує, що криптовалюта вже стала помітним фінансовим інструментом для частини українців. Вона особливо популярна для роздрібних інвестицій, збереження коштів і транскордонних переказів. Тому компаніям, які працюють із міжнародними платежами, фінансовими сервісами, електронною комерцією чи технологічною аудиторією, варто звертати увагу на поведінку власних клієнтів: чи користуються вони стейблкоїнами, чи хочуть оплачувати товари або послуги криптовалютою, як переказують гроші за кордон і які сервіси для цього обирають. Крипторинок в Україні вже такий великий, що його важко назвати нішевим, але спочатку потрібно з’ясувати, як саме ваші клієнти користуються криптовалютою.

А що з легалізацією?

В Україні наразі економічні відносини у сфері криптовалют не регулюються. Депутати відстають від суспільства. Законопроєкт № 10225-д щодо врегулювання обігу віртуальних активів Верховна Рада ухвалила за основу. Зараз документ готується до другого читання. Втім, рано чи пізно держава встановить правила для цього ринку, і компанії мають бути готові до них. Світові тенденції демонструють, що фінанси рухаються у бік цифровізації та блокчейну.