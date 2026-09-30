Інфляція в Польщі сягнула максимуму за 15 місяців через стрибок цін на пальне

Рівень інфляції в Польщі піднявся до найвищого значення із середини 2025 року. Головною причиною став різкий стрибок цін на пальне через конфлікт на Близькому Сході, що посилює тиск на центральний банк щодо посилення монетарної політики.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За попередніми даними Головного статистичного управління Польщі, споживчі ціни у вересні зросли на 4% у річному вимірі порівняно з 3,4% у серпні. Вартість пального на АЗС підскочила на 36,1% порівняно з вереснем минулого року.

Зростання цін у залежній від імпорту енергоносіїв країні прискорилося після того, як чергове загострення навколо Ірану підняло вартість нафти приблизно на 12 доларів за барель цього місяця. Крім того, уряд припинив дію витратного обмеження цін на пальне, а спроби запровадити податок на надприбутки енергетичних компаній заблокував пов'язаний з опозицією президент.

Чи підвищить центробанк облікову ставку

Інфляція перевищила допустимий діапазон центрального банку, який встановлено на рівні 2,5% плюс-мінус один процентний пункт. За словами головного стратега JB Drax Honore Андре Пачеко, за відсутності обмежень цін на пальне або зниження вартості енергоресурсів інфляція продовжить прискорюватися найближчими місяцями та залишатиметься вище цільового показника кілька кварталів поспіль.

Голова центрального банку Польщі Адам Глапінський після засідання Ради з монетарної політики озвучив стриманішу позицію, спрогнозувавши, що базову ставку збережуть на рівні 3,75% до кінця року або навіть до середини наступного.

Водночас у керівництві регулятора з десяти осіб думки розділилися:

Члени Ради Іренеуш Домбровський та Генрик Вноровський виступають за вичікувальну позицію;

Людвік Котецький зазначив, що обговорення підвищення ставки можуть розпочатися вже наступного місяця, а саме рішення ухвалять у листопаді, якщо оновлені прогнози покажуть збереження інфляції вище за 4%.

Аналітики банків ING Bank Slaski та Bank Pekao також змінили свої прогнози та очікують підвищення відсоткових ставок. На тлі очікувань рішень регулятора курс злотого зміцнився на 0,2% щодо євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВВП Польщі перевищив 1 трлн доларів, а країна запускає програму "Економіка 2.0". Влада змінює модель економічного розвитку та відмовляється від ролі центру дешевої складальної праці, переорієнтовуючись на залучення високотехнологічних інвестицій у штучний інтелект, виробництво електромобілів та видобуток критичних металів.