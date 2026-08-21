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ВВП перевищив $1 трлн: Польща запускає "Економіку 2.0" та робить ставку на високі технології

Прапор Польщі
Польща запускає "Економіку 2.0" та робить ставку на високі технології / Depositphotos

Польща змінює модель економічного розвитку та відмовляється від ролі центру дешевої складальної праці, переорієнтовуючись на залучення високотехнологічних інвестицій у штучний інтелект, виробництво електромобілів та видобуток критичних металів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Після того як валовий внутрішній продукт країни перевищив $1 трлн, а Польща отримала запрошення на саміт G20, уряд прем'єр-міністра Дональда Туска зосередився на якісно нових інвестиційних проєктах.

Рекордний проєкт Lumina Metals та нова "мідна долина"

Символом нової стратегії став проєкт канадської компанії Lumina Metals Corp., яка планує інвестувати $6,4 млрд у будівництво гірничодобувного комплексу в місті Нова Суль на заході країни:

  • Масштаб родовища: виявлені поклади міді та срібла є найбільшими в Європі майже за 70 років. Вони мають забезпечити ресурси для європейських дата-центрів ШІ та виробництва електрокарів.
  • Терміни запуску: початок видобутку заплановано на 2035 рік, а процес отримання ліцензії триватиме близько п'яти років.
  • Вплив на регіон: інвестиції становлять близько 30% ВВП Любуського воєводства. Очікується створення 6000 робочих місць на самому об'єкті та до 40 000 — у суміжних сферах бізнесу.

Технологічний прорив: електрокари Foxconn та тайванський технопарк

Попри скасування проєкту Intel із будівництва заводу напівпровідників на $4,6 млрд, Польща залучає інших великих гравців:

  • Завод електромобілів Foxconn: тайванський виробник планує побудувати підприємство з випуску електрокарів у місті Явожно (Сілезія) на місці закритих вугільних шахт. За попередньою домовленістю, Польща отримає технологічне ноу-хау та стане хабом Foxconn із виробництва й продажу авто в ЄС.
  • Тайванський технопарк: група компаній із Тайваню розглядає проєкт вартістю до $20 млрд на майданчику, де планувався завод Intel. Парк вироблятиме автоелектроніку, компоненти для ШІ-серверів, промислових роботів, друковані плати та напівпровідники.

Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський наголосив, що на сучасному етапі якість інвестицій та передача передових технологій є важливішими за їхній номінальний обсяг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що економіка Польщі може зрости завдяки штучному інтелекту. За прогнозами Світового банку, інтеграція ШІ здатна збільшити польський ВВП на 12% до 2035 року, компенсуючи поступове зникнення переваги дешевої робочої сили.

Автор:
Максим Кольц

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