У Києві змінили роботу соцзакладів під час тривог: хто прийматиме людей

У Києві з 10 вересня діють нові правила роботи соціальних установ залежно від рівня повітряної загрози. За "жовтого" рівня частина закладів продовжуватиме надавати послуги, тоді як за "червоного" всі зазначені установи припинятимуть роботу та спрямовуватимуть людей до укриттів.

Про це інформує Dilo з посиланням на КМДА.

Рішення щодо роботи міста за різних рівнів повітряної загрози Рада оборони Києва ухвалила 7 вересня. Нові правила набули чинності з 00:00 10 вересня.

Під час "жовтого" рівня загрози працюватимуть районні територіальні центри соціального обслуговування, де продовжать надавати соціальні та консультаційні послуги. Також працюватиме Київ Мілітарі Хаб, а його гаряча лінія залишатиметься доступною незалежно від рівня загрози.

Київський міський центр гендерної рівності, запобігання та протидії насильству продовжить консультувати відвідувачів після переходу працівників до укриття. Телефон довіри також працюватиме незалежно від рівня небезпеки.

Міські реабілітаційні центри для дітей та людей з інвалідністю надаватимуть послуги в повному обсязі, однак під час будь-якої повітряної загрози — лише в укриттях.

Водночас районні управління Пенсійного фонду та управління соціального захисту населення припинятимуть прийом відвідувачів за будь-якого рівня загрози. Люди, які на момент оголошення тривоги перебувають у приміщенні, мають перейти до найближчого укриття.

За "червоного" рівня роботу припинятимуть усі зазначені соціальні заклади та установи. Працівники й відвідувачі повинні залишатися в укриттях до відбою тривоги.

"Жовтий" рівень у Києві відповідає дроновій загрозі. "Червоний" оголошують у разі масованої атаки безпілотників, ракетної або комбінованої ракетно-дронової загрози.

Нагадаємо, з 10 вересня нові правила вже вплинули й на інші сфери роботи столиці. Частина київських ТРЦ, зокрема Dream, Retroville та River Mall, продовжує працювати під час "жовтої" тривоги, але за "червоного" рівня вони повністю зачиняються.