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Транспортний колапс у Києві: зміни у роботі метрополітену під час тривог запрацюють з 9 вересня

метро
9 вересня на наземній ділянці «зеленої» лінії метро в тестовому режимі курсуватимуть поїзди під час жовтого рівня загрози. Фото: facebook.com/kyivmetro

9 вересня на наземній ділянці "зеленої" лінії метро у Києві в тестовому режимі курсуватимуть поїзди під час "жовтого" рівня загрози. 

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що тестування триватиме напередодні запланованого з 10 вересня запуску руху поїздів на наземній ділянці Сирецько-Печерської лінії без обмежень під час дії "жовтого рівня" тривоги.

У "Київському метрополітені" пояснюють що тестовий період необхідний для переналаштування роботи служб, практичного відпрацювання алгоритмів дій працівників і внесення відповідних змін до нормативних документів із дотриманням безпеки пасажирських перевезень.

Наразі фахівці завершують практичне відпрацювання алгоритмів дій персоналу під час оголошення "жовтого" та "червоного" рівнів загрози, а також у разі виникнення позаштатних ситуацій. Крім того, відпрацьовують порядок інформування пасажирів, дії машиністів, поїзних диспетчерів і чергового персоналу станцій, а також алгоритм оперативного переходу від "жовтого" до "червоного" рівня небезпеки.

Крім того, у 105 головних вагонах Сирецько-Печерської лінії оновлюють уніфіковане аудіоінформування для пасажирів відповідно до нових алгоритмів роботи.

Напередодні прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив владі Києва швидше запровадити зміни у роботу метрополітену під час повітряних тривог.

Зміни у роботі метрополітену під час тривог

3 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак.

З-поміж іншого, уряд запровадив два рівні повітряної тривоги – "жовтий" і "червоний". Він рекомендував владі Києва забезпечити повну роботу метро за "жовтого" рівня.

7 вересня мер столиці  Віталій Кличко повідомив, що зміни стосовно транспорту почнуть працювати з 10 вересня.

Перевезення пасажирів відкритими ділянками "Київського метрополітену" під час жовтого та червоного рівня загрози відбуватиметься таким чином:

  • Під час жовтого рівня загрози без обмежень працюватиме Сирецько-Печерська лінія (зелена гілка метро). Із забезпеченням руху поїздів та перевезенням пасажирів через Південний міст (з лівого на правий та з правого на лівий берег). 
  • При червоному рівні загрози зелена гілка курсуватиме між станціями "Сирець" - "Видубичі" та "Славутич" - "Червоний хутір". Святошинсько-Броварська лінія (червона гілка) працюватиме, як і до цього — в обмеженому режимі. Перевозячи пасажирів підземною ділянкою від станції метро "Академмістечко" до "Арсенальної". 

Наземний громадський транспорт і надалі курсуватиме без обмежень. Також у Києві вже організували додатковий автобусний маршрут, який дублює маршрут червоної гілки метро, курсуючи від станції метро "Палац спорту" через станцію метро "Арсенальна" до метро "Лісова".

Автор:
Світлана Манько

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