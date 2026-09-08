Прем'єр-міністр вимагає від влади Києва негайно розв'язати проблему з транспортним колапсом

Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив владі Києва швидше запровадити зміни у роботу метрополітену під час повітряних тривог.

Як пише Dilo, про це очільник уряду повідомив у своїх соцмережах.

За його словами, через масштабні затори та натовпи на зупинках громадського транспорту він скликав термінову нараду зі столичною владою.

"Доручив негайно забезпечити належну роботу метрополітену відповідно до прийнятих урядом рішень, щоб люди могли нормально дістатися додому. Немає і не може бути абсолютно жодних підстав зволікати з цим", – зазначив Корецький.

Прем'єр наголосив, що жодних виправдань для зволікання бути не може, і очікує на швидку та ефективну реакцію міста, адже безпека і комфорт людей залишаються безумовним пріоритетом.

Зміни у роботі метрополітену під час тривог

3 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак.

З-поміж іншого, уряд запровадив два рівні повітряної тривоги – "жовтий" і "червоний". Він рекомендував владі Києва забезпечити повну роботу метро за "жовтого" рівня.

7 вересня мер столиці Віталій Кличко повідомив, що зміни стосовно транспорту почнуть працювати з 10 вересня.

Перевезення пасажирів відкритими ділянками "Київського метрополітену" під час жовтого та червоного рівня загрози відбуватиметься таким чином:

Під час жовтого рівня загрози без обмежень працюватиме Сирецько-Печерська лінія (зелена гілка метро). Із забезпеченням руху поїздів та перевезенням пасажирів через Південний міст (з лівого на правий та з правого на лівий берег).

загрози без обмежень працюватиме Сирецько-Печерська лінія (зелена гілка метро). Із забезпеченням руху поїздів та перевезенням пасажирів через Південний міст (з лівого на правий та з правого на лівий берег). При червоному рівні загрози зелена гілка курсуватиме між станціями "Сирець" - "Видубичі" та "Славутич" - "Червоний хутір". Святошинсько-Броварська лінія (червона гілка) працюватиме, як і до цього — в обмеженому режимі. Перевозячи пасажирів підземною ділянкою від станції метро "Академмістечко" до "Арсенальної".

Наземний громадський транспорт і надалі курсуватиме без обмежень. Також у Києві вже організували додатковий автобусний маршрут, який дублює маршрут червоної гілки метро, курсуючи від станції метро "Палац спорту" через станцію метро "Арсенальна" до метро "Лісова".