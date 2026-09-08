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Премьер-министр требует от властей Киева немедленно решить проблему с транспортным коллапсом

метро
Транспортный коллапс в Киеве во время тревоги Фото: социальные сети

Премьер-министр Сергей Корецкий поручил властям Киева поскорее ввести изменения в работу метрополитена во время воздушных тревог.

Как пишет Dilo, об этом глава правительства сообщил в своих соцсетях.

По его словам, из-за масштабных пробок и толп на остановках общественного транспорта он созвал срочное совещание со столичными властями.

"Поручил немедленно обеспечить надлежащую работу метрополитена в соответствии с принятыми правительством решениями, чтобы люди могли нормально добраться домой. Нет и не может быть абсолютно никаких оснований медлить с этим", – отметил Корецкий.

Премьер подчеркнул, что никаких оправданий для промедления быть не может, и ожидает быстрой и эффективной реакции города, ведь безопасность и комфорт людей остаются безусловным приоритетом.

Изменения в работе метрополитена во время тревог

3 сентября Кабинет министров принял решения, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак.

Среди прочего, правительство ввело два уровня воздушной тревоги – "желтый" и "красный". Он рекомендовал властям Киева обеспечить полную работу метро при "желтом" уровне.

7 сентября мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что изменения по транспорту начнут работать с 10 сентября.

Перевозка пассажиров по открытым участкам "Киевского метрополитена" во время желтого и красного уровня угрозы будет происходить следующим образом:

  • Во время желтого уровня   угрозы без ограничений будет работать Сырецко-Печерская линия (зеленая ветвь метро). С обеспечением движения поездов и перевозкой пассажиров через Южный мост (с левого на правый и с правого на левый берег).
  • При красном уровне   угрозы зеленая ветвь будет курсировать между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и "Славутич" - "Красный хутор". Святошинско-Броварская линия (красная ветвь) будет работать, как и прежде — в ограниченном режиме. Перевозя пассажиров по подземному участку от станции метро "Академгородок" до "Арсенальной".

Наземный общественный транспорт и дальше будет курсировать без ограничений. Также в Киеве уже организовали   дополнительный автобусный маршрут,   дублирующий маршрут красной ветки метро, курсируя от станции метро "Дворец спорта" через станцию метро "Арсенальная" до метро "Лесная".

Автор:
Светлана Манько

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