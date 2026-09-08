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Транспортный коллапс в Киеве: изменения в работе метрополитена во время тревог заработают с 9 сентября

метро
9 сентября на наземном участке зеленой линии метро в тестовом режиме будут курсировать поезда во время желтого уровня угрозы. Фото: facebook.com/kyivmetro

9 сентября на наземном участке "зеленой" линии метро в Киеве в тестовом режиме будут курсировать поезда во время "желтого" уровня угрозы.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что тестирование будет продолжаться в преддверии запланированного с 10 сентября запуска движения поездов на наземном участке Сырецко-Печерской линии без ограничений во время действия "желтого уровня" тревоги.

В "Киевском метрополитене" объясняют, что тестовый период необходим для перенастройки работы служб, практической отработки алгоритмов действий работников и внесения соответствующих изменений в нормативные документы с соблюдением безопасности пассажирских перевозок.

Специалисты завершают практическую отработку алгоритмов действий персонала во время объявления "желтого" и "красного" уровней угрозы, а также в случае возникновения внештатных ситуаций. Кроме того, отрабатывают порядок информирования пассажиров, действия машинистов, поездных диспетчеров и дежурного персонала станций, а также алгоритм оперативного перехода от "желтого" к "красному" уровню опасности.

Кроме того, в 105 главных вагонах Сырецко-Печерской линии обновляется унифицированное аудиоинформирование для пассажиров в соответствии с новыми алгоритмами работы.

Накануне премьер-министр Сергей Корецкий поручил властям Киева поскорее ввести изменения в работу метрополитена во время воздушных тревог.

Изменения в работе метрополитена во время тревог

3 сентября Кабинет министров принял решения, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак.

Среди прочего,   правительство ввело два уровня воздушной тревоги   – "желтый" и "красный". Он рекомендовал властям Киева обеспечить полную работу метро при "желтом" уровне.

7 сентября мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что   изменения транспорта   начнут работать с 10 сентября.

Перевозка пассажиров по открытым участкам "Киевского метрополитена" во время желтого и красного уровня угрозы будет происходить следующим образом:

  • Во время   желтого уровня   угрозы без ограничений будет работать Сырецко-Печерская линия (зеленая ветвь метро). С обеспечением движения поездов и перевозкой пассажиров через Южный мост (с левого на правый и с правого на левый берег).
  • При   красном уровне   угрозы зеленая ветвь будет курсировать между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и "Славутич" - "Красный хутор". Святошинско-Броварская линия (красная ветвь) будет работать, как и прежде — в ограниченном режиме. Перевозя пассажиров по подземному участку от станции метро "Академгородок" до "Арсенальной".

Наземный общественный транспорт и дальше будет курсировать без ограничений. Также в Киеве уже организовали   дополнительный автобусный маршрут,   дублирующий маршрут красной ветки метро, курсируя от станции метро "Дворец спорта" через станцию метро "Арсенальная" до метро "Лесная".

Автор:
Светлана Манько

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