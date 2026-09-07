В Киеве сократили комендантский час и сменили работу метро во время тревог

С 10 сентября в Киеве сокращают комендантскую — она продлится с 01 часа ночи до 5:00 утра. Соответственно, график работы общественного транспорта в столице продлится на 1 час.

Как пишет Dilo, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Время комендантского часа

По словам Кличко, изменения приняли Совет обороны Киева в соответствии с постановлением правительства и некоторых инициатив города по функционированию городского хозяйства в условиях ухудшения ситуации безопасности в столице.

Комендантский час будет, по решению правительства, сокращен на один час и продлится с 01 до 5:00 утра. Эти изменения вступят в силу с 00 часов 10 сентября.

Кличко отметил, что, соответственно, график работы общественного транспорта в столице продлится на 1 час.

График работы заведений общепита, развлекательных заведений, ТРЦ при этом не меняется.

Глава столицы напомнил, что движение транзитного крупногабаритного транспорта во время комендантского часа в Киеве разрешено уже с 3 сентября.



Также во время комендантского часа город организует 4 автобусных маршрута для перевозки людей с центрального железнодорожного вокзала.

Кличко сообщил, что в связи с ухудшением ситуации безопасности в столице будут временно запрещены все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях и в сооружениях, где нет укрытий.

Как будет работать метро во время тревог

Также Кличко рассказал о перевозке пассажиров по открытым участкам "Киевского метрополитена" во время желтого и красного уровня угрозы:

Во время желтого уровня угрозы без ограничений будет работать Сырецко-Печерская линия (зеленая ветка метро). С обеспечением движения поездов и перевозкой пассажиров через Южный мост (с левого на правый и с правого на левый берег).

угрозы без ограничений будет работать Сырецко-Печерская линия (зеленая ветка метро). С обеспечением движения поездов и перевозкой пассажиров через Южный мост (с левого на правый и с правого на левый берег). При красном уровне угрозы зеленая ветвь будет курсировать между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и "Славутич" - "Красный хутор". Святошинско-Броварская линия (красная ветвь) будет работать, как и прежде — в ограниченном режиме. Перевозя пассажиров по подземному участку от станции метро "Академгородок" до "Арсенальной".

Наземный общественный транспорт и дальше будет курсировать без ограничений. Также в Киеве уже организовали дополнительный автобусный маршрут, дублирующий маршрут красной ветки метро, курсируя от станции метро "Дворец спорта" через станцию метро "Арсенальная" до метро "Лесная".

Город при желтом уровне опасности предоставлять необходимые услуги киевлянам. В частности, будут работать ЦНАПы и учреждения, предоставляющие социальные услуги. Учебные заведения и медицины города будут работать по определенным ранее протоколам безопасности.

Мосты через Днепр

Также Кличко сообщил о режиме движения транспорта по мостовым переходам через реку Днепр во время воздушной тревоги.

Движение по Южному мосту во время воздушной тревоги будет разрешено без ограничений. Но с технологическим перекрытием на полчаса после объявления тревоги и на полчаса после отбоя. При этом во время воздушной тревоги заезд на Южный мост с улиц Саперно-Слободской и Михаила Бойчука будет закрыт.

во время воздушной тревоги будет разрешено без ограничений. Но с технологическим перекрытием на полчаса после объявления тревоги и на полчаса после отбоя. При этом во время воздушной тревоги заезд на Южный мост с улиц Саперно-Слободской и Михаила Бойчука будет закрыт. Дарницкий мост, мост Патона, мост Метро, Северный будут работать без изменений.

будут работать без изменений. Подольско-Воскресенский мостовой переход будет работать с технологическим перекрытием на полчаса после объявления тревоги и на полчаса после отбоя. Со сменой организации дорожного движения (введение реверсного движения).

Напомним, 3 сентября Кабинет министров принял решение, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак, введя два уровня тревоги, упростив работу киевского метро и уменьшив комендантский час в столице.