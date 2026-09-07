UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,56

--0,17

EUR

51,79

--0,15

Наличный курс:

USD

44,80

44,66

EUR

52,14

51,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Киев готовит запасы пищи и воды на случай длительных отключений

свет
Киев готовит запасы пищи и воды на случай длительных отключений / Pixabay

В Киеве формируют запасы основных продуктов и питьевой воды на случай длительных отключений электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций в отопительный сезон 2026-2027 годов. Город также планирует закупить еще 20 тысяч продовольственных наборов.

Об этом информирует Dilo.ua со ссылкой на КГГА.

Первоначально запасы будут использовать для помощи малоимущим киевлянам и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

В случае продолжительных отключений продукты также смогут передавать в пункты несокрушимости, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций и работники, привлеченные к аварийно-спасательным и неотложным работам.

При поддержке благотворительных и общественных организаций столица может организовать горячее питание для 25 тыс. человек. Кроме того, Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА планирует закупить 20 тысяч дополнительных продуктовых наборов.

Резервы формируют в рамках работы Гуманитарного штаба Киева, координирующего накопление и распределение ресурсов между городскими структурами, районными администрациями, коммунальными предприятиями и гуманитарными организациями.

В КГГА отмечают, что продуктовые ярмарки в районах столицы продолжат проводить и дальше.

В августе Киев уже сообщал, что формирует резерв на зиму. Тогда город также пересмотрел логистику поставок продуктов, питьевой воды и товаров первой необходимости. За январь-июль пострадавшим и социальным учреждениям было передано около 100 тонн продовольствия и 500 тыс. товаров первой необходимости.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности