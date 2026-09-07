Киев готовит запасы пищи и воды на случай длительных отключений

В Киеве формируют запасы основных продуктов и питьевой воды на случай длительных отключений электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций в отопительный сезон 2026-2027 годов. Город также планирует закупить еще 20 тысяч продовольственных наборов.

Об этом информирует Dilo.ua со ссылкой на КГГА.

Первоначально запасы будут использовать для помощи малоимущим киевлянам и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

В случае продолжительных отключений продукты также смогут передавать в пункты несокрушимости, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций и работники, привлеченные к аварийно-спасательным и неотложным работам.

При поддержке благотворительных и общественных организаций столица может организовать горячее питание для 25 тыс. человек. Кроме того, Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА планирует закупить 20 тысяч дополнительных продуктовых наборов.

Резервы формируют в рамках работы Гуманитарного штаба Киева, координирующего накопление и распределение ресурсов между городскими структурами, районными администрациями, коммунальными предприятиями и гуманитарными организациями.

В КГГА отмечают, что продуктовые ярмарки в районах столицы продолжат проводить и дальше.

В августе Киев уже сообщал, что формирует резерв на зиму. Тогда город также пересмотрел логистику поставок продуктов, питьевой воды и товаров первой необходимости. За январь-июль пострадавшим и социальным учреждениям было передано около 100 тонн продовольствия и 500 тыс. товаров первой необходимости.