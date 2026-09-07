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Київ готує запаси їжі та води на випадок тривалих відключень

світло
Київ готує запаси їжі та води на випадок тривалих відключень / Pixabay

У Києві формують запаси основних продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій під час опалювального сезону 2026-2027 років. Місто також планує закупити ще 20 тис. продовольчих наборів.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на КМДА.

Першочергово запаси використовуватимуть для допомоги малозабезпеченим киянам та людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У разі тривалих відключень продукти також зможуть передавати до пунктів незламності, постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій та працівникам, залученим до аварійно-рятувальних і невідкладних робіт.

За підтримки благодійних і громадських організацій столиця має можливість організувати гаряче харчування для 25 тис. людей. Крім того, Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА планує закупити 20 тис. додаткових продуктових наборів.

Резерви формують у межах роботи Гуманітарного штабу Києва, який координує накопичення та розподіл ресурсів між міськими структурами, районними адміністраціями, комунальними підприємствами та гуманітарними організаціями.

У КМДА зазначають, що продуктові ярмарки в районах столиці продовжать проводити й надалі.

У серпні Київ уже повідомляв, що формує резерв на зиму. Тоді місто також переглянуло логістику постачання продуктів, питної води та товарів першої необхідності. За січень-липень постраждалим і соціальним закладам передали близько 100 тонн продовольства та 500 тис. товарів першої необхідності.

Автор:
Тетяна Гойденко

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