В Киеве сменили работу соцзаведений во время тревог: кто будет принимать людей

В Киеве с 10 сентября действуют новые правила работы социальных учреждений, в зависимости от уровня воздушной угрозы. При "желтом" уровне часть заведений будет продолжать оказывать услуги, тогда как при "красном" все указанные учреждения будут прекращать работу и направлять людей к укрытиям.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на КГГА.

Решение о работе города при разных уровнях воздушной угрозы Совет обороны Киева принял 7 сентября. Новые правила вступили в силу с 00.00 10 сентября.

Во время желтого уровня угрозы будут работать районные территориальные центры социального обслуживания, где продолжат оказывать социальные и консультационные услуги. Также будет работать Киев Милитари Хаб, а его горячая линия будет оставаться доступной вне зависимости от уровня угрозы.

Киевский городской центр гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию продолжит консультировать посетителей после перехода работников в укрытие. Телефон доверия также будет работать вне зависимости от уровня опасности.

Городские реабилитационные центры для детей и людей с инвалидностью будут предоставлять услуги в полном объеме, однако при любой воздушной угрозе только в укрытиях.

В то же время, районные управления Пенсионного фонда и управление социальной защиты населения будут прекращать прием посетителей при любом уровне угрозы. Люди, которые в момент объявления тревоги находятся в помещении, должны перейти к ближайшему укрытию.

При красном уровне работу будут прекращать все указанные социальные учреждения и учреждения. Работники и посетители должны оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

"Желтый" уровень в Киеве отвечает дроновой угрозе. "Красный" объявляют в случае массированной атаки беспилотников, ракетной или комбинированной ракетно-дроновой угрозы.

Напомним, с 10 сентября новые правила уже повлияли и на другие сферы работы столицы. Часть киевских ТРЦ, в том числе Dream, Retroville и River Mall, продолжает работать во время "желтой" тревоги, но при "красном" уровне они полностью закрываются.