Dream, Retroville, River Mall: какие ТРЦ будут работать во время "желтой" тревоги в Киеве

С 10 сентября киевские торговые центры переходят на новый режим работы во время воздушных тревог. Dream, Retroville, River Mall и Victoria Gardens будут продолжать работу при “желтом” уровне угрозы, тогда как во время “красной” тревоги будут полностью закрываться.

Как пишет Dilo, об этом информирует "РБК-Украина".

Такой режим работы введен в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 4 сентября 2026 г. №1092 "Об оптимизации защиты населения от средств воздушного нападения". Документ предусматривает разделение уровней воздушной угрозы на два – "желтый" и "красный".

Кто продолжает работать в обычном режиме

Не все торговые центры Киева переходят на работу в соответствии с уровнями воздушной угрозы. В частности, в ЦУМе сообщили, что универмаг и дальше будет закрываться во время воздушной тревоги независимо от того, какой уровень угрозы объявлен.

В ответ на запрос РБК-Украина в ЦУМе отметили, что во время тревоги всех посетителей и работников просят пройти до ближайших укрытий – на станциях метро "Театральная" или "Крещатик".

В то же время, собственный формат работы во время тревог действует в Ocean Plaza. Там подчеркивают, что цвет или уровень угрозы не влияет на решение по безопасности - приоритетом остаются посетители и работники.

Во время воздушной тревоги продолжает работать минус первый этаж торгового центра, где обустроено безопасное пространство, которое можно использовать в качестве укрытия. Посетители могут переждать там тревогу, в том числе воспользоваться услугами или посетить Auchan. Также оставаться во время тревоги можно на парковке до момента объявления отбоя.

Где расположены укрытия

В каждом торговом центре действуют собственные правила по укрытиям. В Dream посетителей во время опасности направляют к укрытиям, расположенным вблизи станций метро "Минская", "Оболонь" и "Героев Днепра".

В River Mall временное укрытие обустроено на минус втором уровне подземного паркинга. Добраться до него можно по навигационным указателям, расположенным в торговом центре.

О уровнях тревоги

В случае объявления "желтого" уровня воздушной угрозы торговые центры продолжают работать. В то же время, администрации призывают посетителей и работников не игнорировать сигнал тревоги и по возможности перейти к укрытию. Оставаться в помещении ТРЦ или направляться в безопасное место каждый решает самостоятельно.

В то же время, режим работы отдельных магазинов и заведений может отличаться. Каждый арендатор самостоятельно определяет, продолжать ли работу во время "желтого" уровня или временно закрыться. До работы остаются только магазины и заведения, которые согласились работать в таких условиях.

Если работники или посетители ощущают опасность, заведение может прекратить работу.

При "красном" уровне воздушной угрозы торговые центры полностью прекращают работу. Посетителей и работников просят покинуть помещение и пройти до ближайшего укрытия.

В то же время, в Retroville предусмотрен отдельный порядок работы в вечернее время. Если воздушная тревога начинается или продолжается после 21:00, в ТРЦ продолжает работать гипермаркет Novus и прикасовая зона. Полноценную работу торговый центр возобновляет на следующий день.

Напомним, 3 сентября Кабинет министров принял решения, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак.

Среди прочего, правительство ввело два уровня воздушной тревоги – "желтый" и "красный". Он рекомендовал властям Киева обеспечить полную работу метро при "желтом" уровне.

7 сентября мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что изменения транспорта начнут работать с 10 сентября.