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ВВП превысил $1 трлн: Польша запускает "Экономику 2.0" и делает ставку на высокие технологии

Флаг Польши
Польша запускает "Экономику 2.0" и делает ставку на высокие технологии / Depositphotos

Польша меняет модель экономического развития и отказывается от роли центра дешевого сборочного труда, переориентируясь на привлечение высокотехнологичных инвестиций в искусственный интеллект, производство электромобилей и добычу критических металлов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

После того, как валовой внутренний продукт страны превысил $1 трлн, а Польша получила приглашение на саммит G20, правительство премьер-министра Дональда Туска сосредоточилось на качественно новых инвестиционных проектах.

Рекордный проект Lumina Metals и новая "медная долина"

Символом новой стратегии стал проект канадской компании Lumina Metals Corp., которая планирует инвестировать $6,4 млрд в строительство горнодобывающего комплекса в городе Новая Суль на западе страны.

  • Масштаб месторождения: обнаруженные залежи меди и серебра являются самыми большими в Европе почти за 70 лет. Они должны обеспечить ресурсы для европейских дата-центров ИИ и производства электрокаров.
  • Сроки запуска: начало добычи запланировано на 2035 год, а процесс получения лицензии будет длиться около пяти лет.
  • Воздействие на регион: инвестиции составляют около 30% ВВП Любушского воеводства. Ожидается создание 6000 рабочих мест на самом объекте и до 40 000 – в смежных сферах бизнеса.

Технологический прорыв: электрокары Foxconn и тайваньский технопарк

Несмотря на отмену проекта Intel по строительству завода полупроводников на $4,6 млрд, Польша привлекает других крупных игроков:

  • Завод электромобилей Foxconn: тайваньский производитель планирует построить предприятие по выпуску электрокаров в Явожно (Силезия) на месте закрытых угольных шахт. По предварительной договоренности Польша получит технологическое ноу-хау и станет хабом Foxconn по производству и продаже авто в ЕС.
  • Тайваньский технопарк: группа компаний из Тайваня рассматривает проект стоимостью до $20 млрд на площадке, где планировался завод Intel. Парк будет производить автоэлектронику, компоненты для ИИ-серверов, промышленных роботов, печатные платы и полупроводники.

Министр финансов Польши Анджей Доманский подчеркнул, что на современном этапе качество инвестиций и передача передовых технологий важнее их номинального объема.

Напомним, ранее сообщалось, что экономика Польши может вырасти благодаря искусственному интеллекту. По прогнозам Всемирного банка, интеграция ИИ способна увеличить польский ВВП на 12% к 2035 году, компенсируя постепенное исчезновение преимущества дешевой рабочей силы.

Автор:
Максим Кольц

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