Польский бизнес инвестирует в Украину, несмотря на дипломатические споры

Польский бизнес активно расширяет планы экспансии на рынок Украины, полностью игнорируя недавнее обострение дипломатических отношений между Варшавой и Киевом. Местные компании стремятся первыми занять ниши в предстоящем масштабном восстановлении Украины, которую Всемирный банк оценивает в 524 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Государственный банк развития Польши BGK фиксирует стремительный рост спроса на финансирование инфраструктурных и энергетических проектов польскими фирмами. Вице-президент банка Марта Постула во время Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске отметила, что пул реальных заявок пока даже больше, чем раньше.

По ее словам, предприниматели провели тщательную разведку рынка, нашли украинских партнеров и приходят за кредитами с готовыми, зрелыми бизнес-планами.

Такая бизнес активность резко контрастирует с политическим фоном. В прошлом месяце между странами разразился громкий скандал из-за разногласий во взглядах на историю Второй мировой войны. Ситуация накалилась настолько, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши, из-за чего украинский лидер проигнорировал саммит в Гданьске.

Однако во время деловых встреч вопросы политики вообще не поднимали, ведь все фокусируются исключительно на финансовых показателях.

Объединение гигантов и первые контракты

Банк BGK, который выступает главным инструментом поддержки польской экспансии благодаря льготным займам и гарантиям Европейской комиссии на 195 миллионов евро, ожидает скорого подписания первых соглашений по строительству биогазовых установок в Украине. Общая сумма инвестиций существенно превысит первоначальные ожидания, оцениваемые в 500-600 миллионов злотых.

Чтобы выигрывать большие тендеры, польские компании начали объединяться:

Строительство: строительные лидеры Budimex, Polimex-Mostostal и государственная AMW Sinevia заключили пакт о совместном участии в инфраструктурных тендерах.

Энергетика: государственные энергетические гиганты PGE, Tauron, Enea и Energa договорились о координации усилий по восстановлению украинской энергосистемы.

Другие сферы: нефтяной гигант Orlen усиливает партнерство с "Нафтогазом", а крупнейший польский страховщик PZU уже выкупил ведущую украинскую компанию по страхованию жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что польский бизнес жалуется, что его вытесняют из Украины. Весной предприниматели из Польши выражали недовольство из-за того, что преимущество в украинских тендерах часто получают турецкие фирмы, а также сетовали на коррупционные риски и регуляторные трудности.