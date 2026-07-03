Польський бізнес інвестує в Україну попри дипломатичні суперечки

Польський бізнес активно розширює плани експансії на ринок України, повністю ігноруючи нещодавнє загострення дипломатичних відносин між Варшавою та Києвом. Місцеві компанії прагнуть першими зайняти ніші в майбутній масштабній відбудові України, яку Світовий банк оцінює у 524 мільярди доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Державний банк розвитку Польщі BGK фіксує стрімке зростання попиту на фінансування інфраструктурних та енергетичних проєктів з боку польських фірм. Віцепрезидентка банку Марта Постула під час Конференції з питань відновлення України у Гданську зазначила, що пул реальних заявок наразі навіть більший, ніж раніше.

За її словами, підприємці провели ретельну розвідку ринку, знайшли українських партнерів і приходять по кредити з готовими, зрілими бізнес-планами.

Така бізнес-активність різко контрастує з політичним тлом. Минулого місяця між країнами спалахнув гучний скандал через розбіжності у поглядах на історію Другої світової війни. Ситуація загострилася настільки, що президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського вищої державної нагороди Польщі, через що український лідер проігнорував саміт у Гданську.

Проте під час ділових зустрічей питання політики взагалі не порушували, адже всі фокусуються виключно на фінансових показниках.

Об'єднання гігантів та перші контракти

Банк BGK, який виступає головним інструментом підтримки польської експансії завдяки пільговим позикам та гарантіям Європейської комісії на 195 мільйонів євро, очікує на швидке підписання перших угод щодо будівництва біогазових установок в Україні. Загальна сума інвестицій суттєво перевищить початкові очікування, які оцінювали у 500-600 мільйонів злотих.

Щоб вигравати великі тендери, польські компанії почали об'єднуватися:

Будівництво: будівельні лідери Budimex, Polimex-Mostostal та державна AMW Sinevia уклали пакт про спільну участь в інфраструктурних тендерах.

Енергетика: державні енергетичні гіганти PGE, Tauron, Enea та Energa домовилися про координацію зусиль у відновленні української енергосистеми.

Інші сфери: нафтовий гігант Orlen посилює партнерство з "Нафтогазом", а найбільший польський страховик PZU вже викупив провідну українську компанію зі страхування життя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що польський бізнес скаржиться, що його витісняють з України. Навесні підприємці з Польщі висловлювали незадоволення через те, що перевагу в українських тендерах часто отримують турецькі фірми, а також нарікали на корупційні ризики та регуляторні труднощі.