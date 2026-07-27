Забруднення земель та горіння нафтопродуктів: екологічні збитки від агресії РФ зросли на 50 млрд грн за тиждень

Загальна сума збитків, завданих екології України внаслідок російської збройної агресії, за період з 17 по 24 липня 2026 року зросла на 50 млрд 35,19 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та свльського господарства.

Найбільша частка збитків припадає на руйнування та забруднення земельних ресурсів, а також на викиди шкідливих речовин в атмосферу під час пожеж на промислових та цивільних об'єктах.

Шкода земельним ресурсам

За даними Державної екологічної інспекції України, основний обсяг нарахованих збитків за звітний тиждень зафіксовано за напрямом забруднення та засмічення земель — 47 млрд 759,42 млн грн. Зокрема:

Засмічення земель відходами руйнувань та боєприпасами — 47 млрд 648,8 млн грн ;

відходами руйнувань та боєприпасами — ; Забруднення ґрунтів небезпечними речовинами — 110,62 млн грн.

Забруднення атмосферного повітря

Шкода від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час надзвичайних ситуацій, спричинених обстрілами, оцінюється у 2 млрд 275,76 млн грн.

Найбільшу частку у цій категорії становлять пожежі на об'єктах енергетичної та нафтової інфраструктури:

Горіння нафти, нафтопродуктів та газу — 2 млрд 222,37 млн грн ;

— ; Лісові пожежі та горіння інших зелених насаджень — 51,63 млн грн ;

та горіння інших зелених насаджень — ; Загоряння інших об'єктів, відходів та речовин — 1,76 млн грн.

Зазначені розрахунки проводилися відповідно до затверджених методик ДЕІ для подальшого формування позовних вимог до РФ у міжнародних судах.

Нагадаємо, після ракетно-дронової атаки РФ на енергетичні об’єкти 7 березня у річці Дністер зафіксовано забруднення нафтопродуктами. Маслянисті плями та плівка на воді помічені у Чернівецькій, Вінницькій та Одеській областях, а лабораторні дослідження підтвердили перевищення норм.