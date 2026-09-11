Україна розширює автоматичний обмін даними про рахунки громадян за кордоном

Україна приєдналася до Доповнення до Багатосторонньої угоди про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (CRS MCAA). Це надасть Державній податковій службі доступ до розширених даних про іноземні статки та рахунки українських податкових резидентів.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Що зміниться

Оновлений стандарт CRS передбачає розширений перелік даних, якими податкові органи обмінюються між собою. Він враховує нові фінансові продукти та інструменти, а також уточнює інформацію, яка має передаватися, і правила її перевірки.

Для України це означає більше даних для податкового контролю. ДПС зможе використовувати їх, зокрема, щоб виявляти незадекларовані доходи за кордоном, точніше встановлювати власників рахунків і контролюючих осіб та оцінювати податкові ризики.

Доповнення застосовуватиметься між країнами, які його підписали, відповідно до визначених умов і дат.

Нового податку не буде

Як зазначили у відомстві, приєднання до Доповнення не запроваджує нового податку і не означає публічного розкриття інформації про фінансові рахунки. Отримані дані податкові органи використовуватимуть для податкових цілей, визначених міжнародними договорами, із дотриманням вимог конфіденційності.

Україна приєдналася до CRS MCAA у серпні 2022 року, а з 2024 року бере участь у міжнародному автоматичному обміні інформацією за цим стандартом. У 2026 році Мінфін оновив українські правила застосування CRS відповідно до зміненого міжнародного стандарту.

Оновлений CRS був схвалений Організацією економічного співробітництва та розвитку у 2023 році.

Нагадаємо, станом на 1 травня 2026 року власники закордонного бізнесу подали вже 19045 звітів за 2025 звітний рік.