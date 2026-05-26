Українці задекларували іноземний бізнес на 760 мільярдів гривень

В Україні триває деклараційна кампанія щодо контрольованих іноземних компаній (КІК). Станом на 1 травня 2026 року власники закордонного бізнесу подали вже 19 045 звітів за 2025 звітний рік.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

Зі згаданої кількості документів 9 343 звіти надіслали за повною формою, а ще 9 702 — за скороченою. У Податковій зазначають, що активність бізнесу та громадян стабільно зростає порівняно з минулими роками. Наприклад, за весь 2024 рік було подано 18 626 повних звітів, за 2023-й — 17 615, а за 2022-й — 13 559.

Загальна сума задекларованих доходів іноземних компаній українських власників за 2025 рік наразі становить 759,7 млрд грн. Оскільки кампанія ще триває, ця цифра неостаточна — подавати повні звіти можна до кінця поточного року. Для порівняння, за весь 2024 рік загальний дохід КІК склав 2 366,8 млрд гривень.

Де українці реєструють компанії та де тримають капітал

Податкова назвала найпопулярніші країни, у яких українські резиденти відкривають свій бізнес.

Лідерами за кількістю зареєстрованих компаній є:

Польща — 23,9%;

Кіпр — 11,3%;

США — 9,8%;

Велика Британія — 8,6%;

Естонія — 8,0%.

Водночас географія концентрації самого капіталу (грошових обсягів) виглядає дещо інакше. За цим показником перше місце посідає Швейцарія (18,3%). Далі йдуть Польща (14,0%), США (10,4%), Кіпр (9,9%) та Нідерланди (6,4%).

У ДПС підкреслюють, що попри відсутність штрафів за порушення звітності під час воєнного стану, платники демонструють високу культуру та сумлінно легалізують іноземні активи. Понад половину компаній (53%) скористалися законним правом на звільнення від оподаткування прибутку завдяки веденню активної діяльності (коли пасивні доходи не перевищують 50%). Ще 22,6% звільнені через наявність Substance — реального офісу, персоналу та основних фондів у країні реєстрації.

Податківці також визначили ризики, на які звертатимуть увагу під час перевірок. Серед них — реєстрація бізнесу в офшорах, штучне дроблення компаній заради ліміту у 2 мільйони євро та розбіжності з даними міжнародної системи автоматичного обміну інформацією. Наразі бізнес може самостійно виправити помилки без штрафів: завдяки уточнюючим деклараціям до бюджету вже надійшло 135,1 млн гривень.

Нагадаємо, українці задекларували майже 300 млрд гривень доходів за 2025 рік. Громадяни загалом подали майже 176 тисяч податкових декларацій, при цьому загальна сума офіційно легалізованих іноземних доходів (на рівні фізичних осіб) сягнула 20,7 мільярда гривень, а найвищу фінансову активність проявили жителі Рівненської, Миколаївської та Волинської областей.