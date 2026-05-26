Украинцы задекларировали иностранный бизнес на 760 миллиардов гривен

В Украине продолжается декларационная кампания по контролируемым иностранным компаниям (КИК). По состоянию на 1 мая 2026 года владельцы зарубежного бизнеса уже подали 19 045 отчетов за 2025 отчетный год.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Из указанного количества документов 9 343 отчета прислали по полной форме, а еще 9 702 — по сокращенной. В Налоговой отмечают, что активность бизнеса и граждан стабильно растет по сравнению с прошлыми годами. Например, за весь 2024 год было подано 18 626 полных отчетов, за 2023 год — 17 615, а за 2022 год — 13 559.

Общая сумма задекларированных доходов иностранных компаний украинских владельцев за 2025 год составляет 759,7 млрд грн. Поскольку кампания продолжается, эта цифра неокончательная — подавать полные отчеты можно до конца текущего года. Для сравнения, за весь 2024 год общий доход КИК составил 2366,8 млрд гривен.

Где украинцы регистрируют компании и где держат капитал

Налоговая назвала самые популярные страны, где украинские резиденты открывают свой бизнес.

Лидерами по количеству зарегистрированных компаний являются:

Польша – 23,9%;

Кипр – 11,3%;

США - 9,8%;

Великобритания - 8,6%;

Эстония – 8,0%.

В то же время, география концентрации самого капитала (денежных объемов) выглядит несколько иначе. По этому показателю первое место занимает Швейцария (18,3%). Далее следуют Польша (14,0%), США (10,4%), Кипр (9,9%) и Нидерланды (6,4%).

В ГНС подчеркивают, что, несмотря на отсутствие штрафов за нарушение отчетности во время военного положения, плательщики демонстрируют высокую культуру и добросовестно легализуют иностранные активы. Более половины компаний (53%) воспользовались законным правом на освобождение от налогообложения прибыли благодаря ведению активной деятельности (когда пассивные доходы не превышают 50%). Еще 22,6% уволены из-за наличия Substance — реального офиса, персонала и основных фондов в стране регистрации.

Налоговики также определили риски, на которые будут обращаться во время проверок. Среди них — регистрация бизнеса в оффшорах, искусственное дробление компаний ради лимита в 2 миллиона евро и разногласия с данными международной системы автоматического обмена информацией. Пока бизнес может самостоятельно исправить ошибки без штрафов: благодаря уточняющим декларациям в бюджет уже поступило 135,1 млн гривен.

Напомним, украинцы задекларировали почти 300 млрд гривен доходов за 2025 год. Граждане подали почти 176 тысяч налоговых деклараций, при этом общая сумма официально легализованных иностранных доходов (на уровне физических лиц) достигла 20,7 миллиарда гривен, а наивысшую финансовую активность проявили жители Ровенской, Николаевской и Волынской областей.