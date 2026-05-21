Украинцы задекларировали почти 300 млрд гривен доходов за 2025 год: какие регионы стали лидерами

Граждане Украины задекларировали 299 миллиардов гривен доходов за 2025 год, подав около 176 тысяч деклараций. Наивысшую активность продемонстрировали Ровенская, Николаевская и Волынская области, а общая сумма легализованных иностранных доходов составила 20,7 миллиарда гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

По сравнению с прошлым годом наиболее активно декларировали полученные доходы жители таких регионов:

Ровенская область (+10%);

Николаевская область (+8%);

Волынская область (+7%);

Одесская область (+6%);

город Киев (+6%).

По итогам поданных деклараций граждане самостоятельно определили к уплате следующие суммы:

5,7 миллиарда гривен налога на доходы физических лиц;

2,5 миллиарда гривен военного сбора.

В налоговой отметили, что в кампанию активно приобщались лица, получавшие иностранные доходы. В целом такие средства задекларировали 12,7 тысяч плательщиков, что на 3,4 тысяч человек больше по сравнению с предыдущим годом. Сумма задекларированных иностранных доходов составила 20,7 млрд грн. По результатам отчетности об иностранных доходах граждане самостоятельно начислили к уплате 2,4 миллиарда гривен налога на доходы физических лиц и 1,0 миллиарда гривен военного сбора.

Руководитель ГНС Леся Карнаух отметила, что ведомство работает над изменениями в культуре добровольной уплаты налогов и улучшает сервисы, запустив совместно с Минцифры подачу деклараций и получение налоговой скидки в приложении "Действие". Она также добавила: "Мы благодарны каждому налогоплательщику... Потому что это о нашей способности обеспечивать обороноспособность страны, поддержку социальных программ, выплату зарплат и пенсий. Это об общем участии в том, чтобы страна выстояла".

В ГНСУ напомнили, что предельный срок уплаты определенных налоговых обязательств установлен до 31 июля включительно. Уплата налога с доходов физических лиц и военного сбора обеспечивает финансовую устойчивость государства. НДФЛ формирует доходную часть местных и государственных бюджетов для финансирования образования, медицины и социальных программ. Военный сбор в полном объеме направлен на финансирование сектора безопасности и оборонного комплекса Украины.

Заметим, подать годовую декларацию о доходах и имущественном положении, а также оформить налоговую скидку можно через портал "Действие".