Более 90 000 украинцев уже подали декларации о доходах: сколько среди них миллионеров

гривны
О доходах более 1 млн грн отчитались более 8 тысяч украинцев / Depositphotos

За первые три месяца 2026 года граждане подали 92 тысяч деклараций о доходах, полученных в 2025 году. Общая сумма задекларированных средств составляет 74,3 млрд. грн. О доходах более 1 млн грн отчитались более 8 тысяч человек, которые совокупно должны уплатить в бюджет почти 1,1 млрд грн налогов. О самой большой сумме заявил житель Хмельнитчины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

К уплате начислено 1,6 млрд грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора. Этот показатель вырос на 560 млн. грн. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доходы более 1 млн грн зафиксировали 8,3 тысяч человек. Они задекларировали 38,2 млрд грн прибыли и должны уплатить почти 1,1 млрд грн налоговых обязательств. Наибольшую сумму налогов – более 18,3 млн грн – определил к уплате житель Хмельницкой области.

Источники задекларированных доходов включают:

  • наследство и дарование - 6,6 млрд грн;
  • иностранные доходы - 3,4 млрд грн;
  • продажа движимого и недвижимого имущества - 1,8 млрд грн;
  • аренда имущества - 1,2 млрд грн;
  • инвестиционные доходы – 1,0 млрд грн;
  • другие виды доходов - 971,2 млн грн.

Самые большие суммы задекларировали в следующих регионах:

  • Киев - 16,3 млрд грн;
  • Днепропетровская область - 6,6 млрд грн;
  • Львовская область - 6,0 млрд грн;
  • Киевская область - 5,8 млрд грн.

Правом на налоговую скидку воспользовались более 42 тысяч граждан. Государство должно вернуть плательщикам 291,6 млн грн НДФЛ. Это на 52 млн грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Напомним, в страницам не нужно подавать годовую налоговую декларацию, если в течение года они получали лишь не облагаемые налогом доходы или такие, с которых налог уже уплатили. Это касается большинства наемных работников, получающих заработную плату от работодателя и не имеющих дополнительных налогооблагаемых доходов.

Автор:
Татьяна Ковальчук