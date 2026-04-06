Понад 90 000 українців вже подали декларації про доходи: скільки серед них мільйонерів

гривні
Про доходи у понад 1 млн грн відзвітували понад 8 тисяч українців / Depositphotos

За перші три місяці 2026 року громадяни подали 92 тисячі декларацій про доходи, отримані у 2025 році. Загальна сума задекларованих коштів становить 74,3 млрд грн. Про доходи у понад 1 млн грн відзвітували понад 8 тисяч осіб, які сукупно мають сплатити до бюджету майже 1,1 млрд грн податків. Про найбільшу суму заявив житель Хмельниччини.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна податкова служба України.

До сплати нараховано 1,6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору. Цей показник зріс на 560 млн грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Доходи понад 1 млн грн зафіксували 8,3 тисячі осіб. Вони задекларували 38,2 млрд грн прибутку та мають сплатити майже 1,1 млрд грн податкових зобов’язань. Найбільшу суму податків — понад 18,3 млн грн — визначив до сплати житель Хмельницької області.

Джерела задекларованих доходів включають:

  • спадщина та дарування — 6,6 млрд грн; 
  • іноземні доходи — 3,4 млрд грн; 
  • продаж рухомого та нерухомого майна — 1,8 млрд грн; 
  • оренда майна — 1,2 млрд грн; 
  • інвестиційні прибутки — 1,0 млрд грн; 
  • інші види доходів — 971,2 млн грн.

Найбільші суми задекларували у наступних регіонах:

  • Київ — 16,3 млрд грн; 
  • Дніпропетровська область — 6,6 млрд грн; 
  • Львівська область — 6,0 млрд грн; 
  • Київська область — 5,8 млрд грн.

Правом на податкову знижку скористалися понад 42 тисячі громадян. Держава має повернути платникам 291,6 млн грн ПДФО. Це на 52 млн грн більше, ніж за аналогічний період торік.

Нагадаємо, українцям не потрібно подавати річну податкову декларацію, якщо протягом року вони отримували лише неоподатковувані доходи або такі, з яких податок уже сплатили. Це стосується більшості найманих працівників, які отримують заробітну плату від роботодавця та не мають додаткових оподатковуваних доходів.

Автор:
Тетяна Ковальчук