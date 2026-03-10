Кому з українців не потрібно подавати річну декларацію про доходи

Українцям не потрібно подавати річну податкову декларацію, якщо протягом року вони отримували лише неоподатковувані доходи або такі, з яких податок уже сплатили. Це стосується більшості найманих працівників, які отримують заробітну плату від роботодавця та не мають додаткових оподатковуваних доходів.

Як пише Delo.ua, у Податковому кодексі України є випадки, в яких декларацію про доходи подавати не потрібно, повідомляє Податкова служба.

У яких випадках декларація про доходи не подається

Якщо протягом року українці отримували лише зазначені доходи, подавати декларацію за підсумками року не потрібно:

доходи (у тому числі іноземні), що не включаються до загального оподатковуваного доходу;

доходи виключно від податкових агентів (наприклад, роботодавця), незалежно від їх виду та розміру. У такому разі податок вираховується під час виплати;

доходи від продажу, обміну або дарування майна, якщо вони не оподатковуються, оподатковуються за нульовою ставкою або податок уже був сплачений під час нотаріального посвідчення договору;

спадщину, яка оподатковується за нульовою ставкою або з якої податок було сплачено раніше.

Фактично йдеться про більшість найманих працівників, які отримують лише зарплату.

Коли потрібно подавати декларацію про доходи до податкової

Якщо ж упродовж року були інші доходи, що підлягають декларуванню (наприклад, іноземні прибутки чи незалежна професійна діяльність), обов’язок подати декларацію зберігається.

Звичайна декларація про доходи: подається до 1 травня, щоб задекларувати минулорічні доходи та сплатити податки.

Декларація для податкової знижки: подається до 31 грудня 2026 року.

Нагадаємо, з початку року в Україні триває прийом декларацій про майновий стан і доходи. Детально розповідали, кому обово'язково потрібно подавати декларацію та хто має право на податкову знижку.