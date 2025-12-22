У ДПС пояснили, як декларуються та оподатковуються доходи українців за кордоном: деталі

Державна податкова служба України (ДПСУ) дала чіткі роз’яснення щодо уникнення подвійного оподаткування та розповіла, які доходи можна не декларувати. Якщо громадянин України офіційно працює і сплачує податки за місцем проживання за кордоном, повторно сплачувати їх не потрібно.

про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Не всі іноземні доходи підлягають оподаткуванню та декларуванню. Україна має угоди з багатьма країнами світу про уникнення подвійного оподаткування. Тому кожного українця за кордоном дуже просимо не піддаватися паніці", — наголосила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Що не підлягає оподаткуванню ?

За її словами, не потрібно декларувати кошти та сплачувати податки в Україні, якщо фізична особа є резидентом України і отримала:

матеріальну допомогу від іноземних держав, державних фондів або благодійних організацій у зв’язку з війною;

допомогу від іноземних держав, державних фондів або благодійних організацій членам сім’ї першого ступеня споріднення, постраждалим від російської агресії.

Коли декларація є обов’язковою?

Декларувати доходи потрібно лише тоді, коли ви отримували за межами України:

офіційну заробітну плату;

доходи від фрілансу або надання послуг;

інші прибутки, що не є благодійною допомогою.

Як працює "залік" податків?

Якщо ви офіційно працюєте, наприклад, у Польщі чи Німеччині, і вже сплатили там податок на дохід, Україна врахує цю суму. Ви не платите вдруге — сума іноземного податку просто зменшує ваше податкове зобов'язання в Україні.

Для цього потрібно взяти довідку в іноземній податковій, де вказано суму сплаченого податку та джерело доходу. Цю довідку слід легалізувати (якщо інше не передбачено угодами між країнами). Важливо: сума зарахування не може бути більшою за податок, який ви мали б сплатити в Україні.

Ставки та правила 2025 року

Усі іноземні доходи переводяться у гривню за курсом НБУ на дату їх отримання. Оподаткування виглядає так:

ПДФО — 18%;

військовий збір — 1,5% (для доходів до кінця 2024 року) та 5% (для доходів, отриманих з 1 січня 2025 року).

Подати декларацію можна дистанційно та без черг через "Електронний кабінет платника".

