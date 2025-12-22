Водії онлайн-таксі в Україні зобов’язані декларувати та оподатковувати свій дохід - керівниця ДПС

Водії онлайн-таксі, зокрема сервісів Uklon та Uber, які регулярно отримують дохід від перевезень, зобов’язані сплачувати податок на доходи фізичних осіб.

Як пише Delo.ua, про це в інтерв’ю "РБК-Україна" заявила керівниця Державної податкової служби Леся Карнаух.

Водії онлайн-таксі та податки

Карнаух підкреслила, що закон покликаний врегулювати податкові відносини не лише для користувачів маркетплейсів, а й для самозайнятих осіб, які систематично отримують дохід, але не сплачують податки, зокрема для водіїв сервісів таксі.

Зазначається, що таке оподаткування є частиною загального підходу держави до доходів, отриманих через цифрові платформи, і передбачене законопроєктом "про OLX", який наразі розглядається у Верховній Раді.

Ключовим критерієм для оподаткування, за її словами, є системність отримання доходу.

"Маю на увазі таксистів з того ж Uklon чи інших сервісів. Вони ж системно отримують дохід? Системно. То чому людина, яка як найманий працівник офіційно працевлаштована, платить 18% свого доходу, а людина, яка виконує ту саму функцію, не платить 18%?" – зауважила Карнаух.

Очільниця ДПС наголосила, що навіть якщо водій формально не є партнером сервісу таксі, але регулярно отримує дохід від перевезень і перевищує неоподатковуваний мінімум, він зобов’язаний задекларувати цей дохід та сплатити 18% податку з суми перевищення.

Коментуючи пропозицію встановити ліміт у 2000 євро на рік для доходів із цифрових платформ, Карнаух висловила сумнів у доцільності такого підходу, зазначивши, що разовий продаж дорогого майна формально може перевищувати ліміт, але не є підприємницькою діяльністю.

За її словами, особи, які систематично отримують дохід, можуть обирати відповідний режим оподаткування — загальну або спрощену систему, а також спеціальні режими на кшталт "Дія.City" чи DefenseCity.

Про податок на OLX

Уряд ухвалив проєкт змін до Податкового кодексу щодо автоматичного обміну даними про доходи, отримані через цифрові платформи. Нововведення стосуватимуться водіїв таксі (Bolt, Uklon, Uber), кур’єрів (Glovo, Zakaz.ua), фрилансерів (Kabanchik.ua), продавців на онлайн-майданчиках (OLX, Prom, Rozetka) та тих, хто здає житло в оренду.

Онлайн-платформи будуть зобов’язані передавати податковій інформацію про доходи, адресу проживання та місцезнаходження житла підзвітних користувачів. Це впроваджується для підвищення прозорості доходів та контролю за оподаткуванням діяльності на цифрових сервісах.

Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкт N14025 про податки з громадян, які продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи, ще у вересні.

Попередній уряд також схвалював подібний законопроєкт щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, але після відставки Кабміну документ був автоматично відкликаний. Новий проєкт відновлює і розширює ці положення, не порушуючи механізму банківської таємниці - інформація надходитиме до податкової через платформи.

Вплив на економіку та держбюджет

За оцінками Мінфіну, впровадження нового режиму забезпечить додаткові надходження до держбюджету у 14 мільярдів гривень на рік, а також створить прозорі умови для сотень тисяч самозайнятих українців. Реалізація закону відкриє для них доступ до фінансових послуг — банківських кредитів, пенсійних накопичень, які раніше були недоступні через неформальний статус.

Імплементація "цифрового податку" є частиною виконання Національної стратегії доходів України, затвердженої урядом наприкінці 2023 року, а також пунктів Меморандуму з МВФ. Це один із кроків, який дозволить Україні приєднатися до європейської системи податкової прозорості та посилити довіру до державних інституцій.