Водители онлайн-такси в Украине обязаны декларировать и облагать налогом свой доход - руководитель ГНС

Водители онлайн-такси, в том числе сервисы Uklon и Uber, регулярно получающие доход от перевозок, обязаны платить налог на доходы физических лиц.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью "РБК-Украина" заявила руководительница Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Водители онлайн-такси и налоги

Карнаух подчеркнула, что закон призван урегулировать налоговые отношения не только для пользователей маркетплейсов, но и для самозанятых лиц, систематически получающих доход, но не уплачивающих налоги, в частности для водителей сервисов такси.

Отмечается, что такое налогообложение является частью общего подхода государства к доходам, полученным через цифровые платформы, и предусмотрено рассматриваемым в Верховной Раде законопроектом "Налог на OLX".

Ключевым критерием для налогообложения является системность получения дохода.

"Имею в виду таксистов из того же Uklon или других сервисов. Они же системно получают доход? Системно. Так почему человек, как наемный работник официально трудоустроен, платит 18% своего дохода, а человек, выполняющий ту же функцию, не платит 18%?" – заметила Карнаух.

Руководитель ГНС подчеркнула, что даже если водитель формально не является партнером сервиса такси, но регулярно получает доход от перевозок и превышает не облагаемый налогом минимум, он обязан задекларировать этот доход и уплатить 18% налога с суммы превышения.

Комментируя предложение установить лимит в 2000 евро в год для доходов с цифровых платформ, Карнаух выразила сомнение в целесообразности такого подхода, отметив, что разовая продажа дорогостоящего имущества формально может превышать лимит, но не является предпринимательской деятельностью.

По ее словам, лица, систематически получающие доход, могут выбирать соответствующий режим налогообложения — общую или упрощенную систему, а также специальные режимы типа "Действие.City" или DefenseCity.

О налоге на OLX

Правительство приняло проект изменений в Налоговый кодекс по автоматического обмена данными о доходах, полученных через цифровые платформы. Нововведения будут касаться водителей такси (Bolt, Uklon, Uber), курьеров (Glovo, Zakaz.ua), фрилансеров (Kabanchik.ua), продавцов на онлайн-площадках (OLX, Prom, Rozetka) и сдающих жилье в аренду.

Онлайн-платформы будут обязаны передавать налоговой информацию о доходах, адресе проживания и местонахождении жилья подотчетных пользователей. Это внедряется для повышение прозрачности доходов и контроля за налогообложением деятельности на цифровых сервисах

Кабинет министров зарегистрировал законопроект N14025 о налогах с граждан, которые продают вещи или предоставляют услуги через онлайн-платформы, еще в сентябре.

Предыдущее правительство также одобряло подобный законопроект о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, но после отставки Кабмина документ был автоматически отозван. Новый проект восстанавливает и расширяет эти положения, не нарушая механизм банковской тайны - информация будет поступать в налоговую через платформы.

Воздействие на экономику и госбюджет

По оценкам Минфина, введение нового режима обеспечит дополнительные поступления в госбюджет в 14 миллиардов гривен в год, а также создаст прозрачные условия для сотен тысяч самозанятых украинцев. Реализация закона откроет для них доступ к финансовым услугам - банковским кредитам, пенсионным накоплениям, ранее недоступным из-за неформального статуса.

Имплементация "цифрового налога" является частью выполнения Национальной стратегии доходов Украины, утвержденной правительством в конце 2023 года, а также пунктов Меморандума по МВФ. Это один из шагов, который позволит Украине присоединиться к европейской системе налоговой прозрачности и усилить доверие к государственным институтам.