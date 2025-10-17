Налог на OLX: депутаты определились, за что будут голосовать. Но это еще неточно

Парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике определился с редакцией правительственного законопроекта о налогообложении доходов, полученных от сотрудничества с цифровыми платформами, за который народные избранники готовы голосовать в первом чтении уже на следующей неделе (20—24 октября). Кроме того, парламентарии заранее решили вносить правки ко второму чтению по сокращенной процедуре, то есть вдвое быстрее обычного.

За что будут голосовать депутаты

Законопроект, одобренный профильным комитетом к первому чтению, предусматривает, в частности, установление обязанности для операторов цифровых платформ — Bolt, Uklon, Uber, Kabanchik.ua, Glovo, Zakaz.ua, OLX и т.д. — отслеживать продавцов среди собственных пользователей, проверять их и подавать в Налоговую службу отчеты об их доходах.

Отчеты о доходах своих продавцов операторы платформ обязаны подавать в контролирующий орган ежегодно до 31 января за предыдущий календарный год.

А сами операторы цифровых платформ должны становиться на учет в Налоговой службе в течение 60 календарных дней.

Отчитываться придется за следующую деятельность пользователей цифровых платформ: предоставление в аренду недвижимого имущества (в том числе жилой и коммерческой недвижимости, парковочных мест); личные услуги; продажа товаров; предоставление в аренду транспортных средств.

Если оператор платформы вдруг «забудет» проверить продавцов и подать в Налоговую отчетность об их доходах, полученных от сотрудничества с платформой, на этот случай предусмотрена ответственность для операторов платформ.

Все вышеуказанное будет распространяться как на продавцов-нерезидентов, так и продавцов-резидентов Украины.

"ГНС получит информацию о доходах резидентов Украины, получающих доход от осуществления отчетной деятельности через операторов цифровых платформ. ГНС будет располагать значительным объемом налоговой информации, которая будет использована для контроля за своевременностью и полнотой декларирования активов и доходов, подлежащих налогообложению, выявления незадекларированных активов и доходов, а также для борьбы с уклонением от уплаты налогов", — говорится в заключении профильного комитета Верховной Рады по законопроекту.

К слову, законопроект запрещает Налоговой службе предоставлять информацию о продавцах, сотрудничающих с цифровыми платформами, в частности полученную от компетентных органов иностранных государств, другим лицам, в том числе правоохранительным или другим государственным органам, органам местного самоуправления.

Как будут стимулировать бизнес выходить из тени

В целях стимулирования вывода из тени доходов продавцов товаров и услуг, сотрудничающих с цифровыми платформами, этим продавцам предлагается льготный режим налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, — 5% от дохода.

Право на налогообложение доходов по ставке 5% имеет налогоплательщик-резидент, достигший 18 лет и отвечающий одновременно всем следующим требованиям:

· налогоплательщик имеет как минимум один текущий счет, открытый специально для осуществления деятельности в сотрудничестве с цифровой платформой; такой налогоплательщик должен сообщить каждому оператору платформы, с которым заключен договор о предоставлении доступа к платформе, о реквизитах текущего счета;

· производит расчеты исключительно в денежной форме — наличной или безналичной — с использованием упомянутого текущего счета;

· в отношении налогоплательщика не принято решение о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций);

· не является самозанятым лицом;

· не использует труд наемных лиц;

· объем дохода, полученный физическим лицом-продавцом в течение календарного года с начала такой деятельности, не может превышать 834 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (около 6,7 миллиона гривен по состоянию на 1 января 2025 года);

· не производит продажу подакцизных товаров.

Важный и принципиальный нюанс! Депутаты профильного комитета поддержали законопроект с учетом необходимости при подготовке его ко второму чтению определить, что доход физического лица-продавца от продажи товаров, полученный через платформы, не является налогооблагаемым доходом в случае если сумма такого дохода совокупно за отчетный год не превышает эквивалент 2000 евро по официальному курсу гривны к евро, установленному Национальным банком Украины на 1 января отчетного налогового года.

При этом налоговый агент (оператор платформы) не удерживает налог на доходы физических лиц и военный сбор при выплате доходов от продажи товаров в пределах суммы не облагаемого налогом дохода, но отражает сведения о таких доходах в отчетности.

В случае получения физическим лицом – продавцом в течение отчетного года доходов от продажи товаров в размере более 2000 евро, облагается налогом только разница между общей суммой полученных доходов и суммой необлагаемого налогом дохода.

Депутаты также запланировали при подготовке законопроекта ко второму чтению прописать особенности налогообложения иностранных платформ.

Предполагается, что вступление в силу закона произойдет после присоединения Государственной налоговой службы Украины к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Что думают депутаты и эксперты

Глава профильного парламентского комитета Данило Гетманцев в комментарии для Delo.ua акцентировал внимание на том, что в принятой редакции законопроекта к первому чтению комитет предусмотрел общую льготу на продажу товаров украинцами через цифровые платформы в размере до 2000 евро в год (в гривневом эквиваленте) без уплаты налогов. При этом, обращает внимание депутат, никаких ограничений на количество транзакций в течение года нет.

Такая норма была предусмотрена в первичной редакции правительственного законопроекта, но парламентский комитет ее не утвердил. Проект закона, который выносится на рассмотрение парламента в первом чтении, предусматривает освобождение от налогообложения любого количества транзакций физлиц через цифровые платформы, если их общая сумма в течение года не превышает эквивалента 2000 евро. И это, однозначно, положительная новость для пользователей цифровых платформ, не зарабатывающих этим на жизнь.

Вместе с тем коллега Данила Гетманцева по комитету, его заместитель Ярослав Железняк публично заявил, что не будет голосовать за такую версию законопроекта, пока не будет декриминализирована 301 статья Уголовного кодекса Украины (распространение порнографии между совершеннолетними лицами по их взаимному согласию).

"Иначе это какое-то лицемерие…. И подарок нашим стражам порядка всех украинок, которых они пойдут сразу "обилечивать", — аргументирует Ярослав Железняк.

Представитель экспертного сообщества координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетман в целом положительно оценивает законопроект к первому чтению. Он отмечает, что внедрение прозрачного механизма налогообложения цифровых платформ будет способствовать легализации доходов самозанятых лиц и предоставит им доступ к финансовым услугам, включая кредитование. Вместе с тем, он также считает, что сейчас необходима декриминализация упомянутой статьи 301 Уголовного кодекса.

Что думает бизнес

В компании – операторе сервиса такси Bolt, которого непосредственно коснется действия закона (в случае его одобрения), положительно оценивают принятие профильным комитетом законопроекта как важного шага к созданию простых и прогнозируемых правил для цифровых платформ. В компании ожидают, что его реализация будет означать ужесточение процедур проверки пользователей, более четкую отчетность и исполнение платформами роли в качестве налогового агента. Такой подход должен упростить налоговые процессы для пользователей и обеспечить прозрачные поступления в государственный бюджет.

"Мы также поддерживаем идею введения упрощенного режима налогообложения по льготной ставке 5% вместо 18% налога на доходы физических лиц, ведь это будет способствовать развитию цифровой экономики и легализации доходов в этом секторе", — заявляет руководитель публичной политики Bolt Юлия Малич.

В компании Uklon также поддерживают законопроект в его нынешней редакции.

"Мы рассматриваем это как важный шаг на пути к прозрачной, современной и эффективной системе налогообложения, отвечающей европейским принципам", — заявляет руководитель отдела по связям с государственными органами Uklon Николай Сорока.

В компании выражают готовность активно приобщиться к проработке законопроекта в рабочих форматах, чтобы обеспечить максимально эффективное внедрение изменений с учетом практического опыта цифровых платформ.

"Uklon как ответственный игрок рынка поддерживает введение честных и понятных правил игры для всех сторон — государства, бизнеса и граждан. Мы убеждены, что эта модель обеспечит справедливое налоговое участие, снизит нагрузку, укрепит доверие к цифровым сервисам и будет способствовать развитию инновационной экономики в Украине", — говорит Николай Сорока.

А вот в компании OLX не разделяют настроения коллег.

"Проект закона № 14025, который якобы соответствует нормам ЕС, существенно отличается от этих норм и угрожает миллионам украинцев, продающих подержанные вещи онлайн, без коммерческой цели. Речь идет не о бизнесе, а об обычных людях, которые продают такие вещи как телефоны или одежду, и предлагают другим более доступный вариант, чем покупка нового, особенно во времена экономического кризиса. Закон рискует лишить людей удобного и безопасного способа обмена подержанными вещами", — предупреждают в компании OLX .

Среди аргументов "против" в компании подчеркивают следующие:

Обязанность предоставлять личные данные

Каждый частный продавец будет обязан предоставлять платформам свои персональные данные (ИНН, адрес места жительства) и банковские реквизиты, даже если он продает один раз год в год и не превышает лимита.

Налог даже по мелочам

Даже если физлицо продает вещи, которые больше не использует, не получает от этого больших доходов, то все равно автоматически будет обязан уплатить 5% налога на доходы физических лиц вместе с 5% военного сбора. Если годовой объем продаж не превышает 2000 евро, нужно будет вручную вернуть налог через налоговую службу. Эта процедура будет связана с затратами времени, рисками девальвации (поскольку возмещение будет производиться только после окончания календарного года) и ненужными хлопотами для обычного лица.

Люди пойдут "в тень", а цены вырастут

Новые правила усложняют легальную продажу подержанных вещей между частными лицами. Из-за этого люди могут обходить платформы, предпочитая продажи через соцсети или личные встречи, где меньше безопасности и значительно выше риск мошенничества.

Рост цен для покупателей

Если физические лица обязаны платить налоги или проходить бюрократические процессы, то они будут учитывать эти расходы в своем ценообразовании. Следовательно, даже подержанные товары станут более дорогими.