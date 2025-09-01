Как государство будет облагать налогами парикмахеров, таксистов и домашний персонал, и что об этом думает бизнес

Уже через несколько месяцев огромная армия украинских парикмахеров, таксистов, домашних работников, арендодателей, продавцов и других специалистов, предлагающих свои услуги через Интернет, будут вынуждены платить налог со своих заработков, которые ныне в значительной степени находятся вне поля зрения государства.

Как это будет происходить, и что об этом думает отечественный бизнес, читайте в обзоре Delo.ua.

Кого и как хотят облагать налогом

Налогообложение доходов, полученных физлицами в сотрудничестве с цифровыми платформами, такими как сервисы доставки, аренды, домашних услуг или служб такси, вот-вот должно стать реальностью — Правительство приняло и направило в парламент обновленный проект изменений в Налоговый кодекс о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Нововведения каснуться, например, водителей такси, сотрудничающих с такими сервисами как Bolt, Uklon, Uber; самых разных специалистов, пользующихся услугами платформ вроде Kabanchik.ua; курьеров служб доставки, таких как Glovo, Zakaz.ua; продавцов на OLX и т.д.

Законопроект, в частности, предусматривает введение льготной ставки 5% по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), которые , во-первых, откроют специальный банковский счет для доходов от сотрудничества с цифровыми платформами; во-вторых, не являются самозанятыми лицами; в-третьих, не имеют наемных работников; в-четвертых, не осуществляют продажу подакцизных товаров. Годовой доход таких лиц не должен превышать 834 минимальных зарплат (сейчас это около 6,7 млн грн).

Если в течение года было не более трех продаж через цифровую платформу на сумму до 2 тыс. евро (в эквиваленте), то допускается использование имеющегося текущего счета, открытого для собственных нужд.

Для тех контрагентов цифровых платформ, которые не будут отвечать указанным требованиям, будет действовать ставка НДФЛ на уровне 18%. Эта ставка, кстати, действует и сейчас. Но его почти никто не платит, отмечает в комментарии для Delo.ua глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Доход от продажи товаров через платформы, если он не превышает за год 12 прожиточных минимумов (сейчас это 36 336 грн), не облагается налогом.

Нюанс. В законопроекте непосредственно не указано, но, наверное, следует понимать, что к ставке НДФЛ нужно добавить еще и военный сбор, который составляет 5%.

Важно! Физические лица, сотрудничающие с цифровыми платформами, не должны будут самостоятельно платить НДФЛ и направлять налоговую декларацию в Налоговую службу. Это будут за них делать платформы, с которыми эти физлица непосредственно сотрудничают. Законопроект возлагает обязательство налогового агента на цифровые платформы.

Как вспоминает Delo.ua, на старте общественного дискурса о необходимости налогообложения пользователей цифровых сервисных платформ, который продолжается уже не один год, представители платформ были категорически против обретения функций налоговых агентов. Но в результате конструктивных переговоров бизнеса и власти было достигнуто понимание, что лучше и эффективнее это сделают несколько десятков платформ, чем 400 тысяч физических лиц, которые подпадают под это налогообложение.

Функция налогового агента будет распространяться только на доходы физических лиц от сотрудничества с цифровыми платформами.

Как быстро законопроект может быть принят в парламенте

В Министерстве финансов Украины отмечают, что введение нового налога является важным шагом к гармонизации налогового законодательства с европейскими нормами и выполнению Украиной обязательств кандидата на членство в ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития. В ведомстве Сергея Марченко напоминают, что нововведения разработаны, в частности, во исполнение международных обязательств Украины перед МВФ. Также там уверяют, что принятие закона обеспечит предпосылки для присоединения Украины к глобальной системе обмена данными о доходах, полученных через цифровые платформы (например, Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo и т.д.).

Сейчас — мяч на поле Верховной Рады. Впрочем, предостерегают в парламенте, результат предстоящего рассмотрения пока неочевиден.

"Будем рассматривать, публично обсуждать. Пока не могу дать никаких оценок законопроекту. Сейчас сложно проходят такого рода инициативы. Потому что они непопулярны, а все любят быть популярными", — отметил в комментарии для Delo.ua Данило Гетманцев.

Заместитель Гетманцева в парламентском комитете Ярослав Железняк напомнил, что Украина обязалась перед МВФ внести соответствующий законопроект на рассмотрение в парламент, но не обязывалась его принять. По словам народного депутата, с 3 по 10 сентября в Украине будет находиться миссия МВФ, и не исключено, что правительство хочет продвигать принятие законопроекта как выполнение одного из маяков МВФ.

"Верю ли я, что в Раде достаточно голосов для принятия этого законопроекта? По моему убеждению, такой законопроект быстро принят не будет. … Я лично пока не вижу смысла нашей фракции голосовать. … Что-то мне подсказывает, что так же поступят многие народные депутаты", — отметил Ярослав Железняк в комментарии для Delo.ua.

Кто и что (не) выиграет от налогообложения доходов от цифровых платформ

Опрошенные профильные эксперты и представители бизнеса в целом одобрительно оценивают инициативу Правительства по налогообложению физических лиц, сотрудничающих с цифровыми платформами.

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, специалист по экономической и налоговой политике Олег Гетман в комментарии для Delo.ua напоминает, что аналитические центры предлагали ввести такой вид налогообложения еще лет пять назад. Наконец-то это произошло. Поэтому профильные эксперты поддерживают законопроект.

По его словам, бизнес тоже положительно настроен.

"И сами цифровые платформы положительно настроены, и большие ведущие ассоциации — Европейская бизнес ассоциация, Торгово-промышленная палата Украины, Ассоциация налогоплательщиков Украины, Американская торговая палата в Украине — тоже настроены положительно по этому проекту", — уверяет Гетман.

По его словам, цена вопроса для цифровых платформ — несколько тысяч долларов единовременных затрат на новое программное обеспечение, которое в дальнейшем поможет автоматизировать процесс налогообложения.

"По закону, и сейчас упомянутая категория занятых должна платить 18% НДФЛ + 5% ВЗ, а также подавать налоговую декларацию. Большинство из них этого не делают. Государство проконтролировать эти сотни тысяч людей никак не может. Поэтому сложилась ситуация, когда одни не платят налоги, а другие не могут контролировать", — констатирует эксперт.

Нынешний законопроект предлагает вариант win - win для государства и упомянутой категории физлиц. Люди получат возможность легализовать доходы, а государственный бюджет получит дополнительные 5-8 млрд гривен налоговых поступлений ежегодно. В случае одобрения законопроекта новое налоговое регулирование должно заработать с 1 января 2026 года.

"Ко второму чтению мы будем предлагать еще одну правку: вообще освободить от статуса налоговых агентов те платформы, которые не получают комиссии от работающих с ними лиц, например, OLX и Aviso", — пообещал Олег Гетман.

В Европейской бизнес ассоциации отмечают, что ее эксперты имели возможность работать с Министерством финансов в процессе подготовки законопроекта и поддерживает его общую концепцию. В то же время, учитывая значительное влияние предложенных изменений в налогообложении на бизнес-среду, эксперты Ассоциации обращают внимание на аспекты, которые все еще нуждаются в доработке.

В частности, по мнению экспертов Ассоциации, важно закрепить требование о мониторинге и отчетности за все операции, включая наличные, чтобы обеспечить равные и справедливые условия налогообложения для всех участников рынка, минимизировать налоговые пробелы и предотвратить уклонение от уплаты налогов.

К тому же, бизнес предлагает отсрочить применение штрафных санкций за предоставление недостоверной или ошибочной отчетной информации на 1 год с даты вступления в силу закона.

Эксперты Ассоциации также считают необходимым четко определить в законодательстве особый статус физических лиц, осуществляющих деятельность через оператора платформы без регистрации предпринимательской деятельности, чтобы обеспечить правовую определенность и избежать риска переквалификации таких лиц в наемных работников.

В компании-операторе сервиса такси Uklon на запрос Delo.ua заверили, что инициативу правительства, направленную на внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, приветствуют.

"Uklon как ответственный игрок рынка поддерживает введение честных и понятных правил игры для всех сторон — государства, бизнеса и граждан. Мы убеждены, что эта модель обеспечит справедливое налоговое участие, снизит нагрузку, укрепит доверие к цифровым сервисам и будет способствовать развитию инновационной экономики в Украине", — отметил руководитель отдела по связям с государственными органами компании Uklon Николай Сорока.

Одобряют правительственную инициативу и в компании Bolt.

"Утверждение правительством законопроекта №13232 — важный шаг в направлении налоговой реформы для цифровых платформ, который Украина обязалась внедрить в соответствии с европейскими стандартами (DAC7). Важно то, что в документе появился порог для налогообложения доходов, полученных от продажи товаров через платформы, — 12 прожиточных минимумов. Это приближает правила к практике ЕС и снимает лишние риски для мелких продавцов", — говорит руководитель публичной политики Bolt Юлия Малич.

Она отмечает, что отрасль давно ожидает принятия соответствующих налоговых нововведений. Есть надежда, что наличие упомянутого минимального порога налогообложения ускорит рассмотрение законопроекта в парламенте. Вместе с тем, предупреждает собеседница Delo.ua, необходимо учитывать временные рамки — в лучшем случае первое чтение в парламенте состоится в сентябре, в худшем — уже поздней осенью или даже зимой. При этом дата вступления в силу остается неизменной — 1 января 2026 года.

Для бизнеса критически важно уже сейчас иметь четкое понимание сроков, ведь адаптация к новым правилам требует времени и ресурсов. Если точкой отсчета действительно остается 1 января 2026 года, то парламенту следует рассмотреть законопроект как можно скорее.