Налог на доходы с OLX и Prom: Гетманцев назвал преимущества законопроекта

Правительство подало в Верховную Раду законопроект, по которому цифровые платформы будут удерживать налог с пользователей, предоставляющих услуги или продающих товары. Документ уменьшит существующую налоговую ставку с 18% до 5%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Гетманцев назвал "удобства" нового налога

Нардеп подробнее рассказал о так называемом "налоге на OLX".

По словам Гетманцева, парламент получил от правительства законопроект, в котором предлагается порядок налогообложения цифровых платформ.

В украинском законодательстве, как утверждает нардеп, есть старая действующая норма, согласно которой соглашения по продаже любого имущества облагаются налогом по общей ставке НДФЛ.

"Нынешняя оппозиция, пытающаяся сеять панику среди людей, умалчивает, что есть старая действующая норма, по которой сделки по продаже любого имущества (и не только через интернет, а вообще любых подержанных вещей) облагаются налогом по общей ставке НДФЛ", — отметил Гетманцев.

Он уточнил, что вместо этого законопроект правительства предусматривает уменьшение ставки с 18% до 5%.

"Поэтому здесь речь не о драконовском законопроекте, а о драконовской норме, которую еще давно ввели в Налоговый кодекс. Просто никто о ней не упоминал, и никто не хочет признавать, что это было их рук дело", — подчеркнул нардеп.

Он добавил, что депутаты никогда не допустят того, чтобы украинцы платили налоги за продажу личных вещей.

Налогообложение доходов с цифровых платформ: что известно

Кабинет министров одобрил законопроект о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Он предусматривает налогообложение доходов, полученных от деятельности на цифровых платформах типа Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka и т.д.

Документом предусмотрена льготная ставка по налогу на доходы физических лиц в размере 5%. Обязанности налогового агента возлагаются на операторов платформ.

Под налогообложение подпадают следующие виды деятельности:

предоставление в аренду недвижимого имущества, в том числе жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и парковочных мест;

личные услуги;

продажа товаров;

предоставление в аренду транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют обязать операторов цифровых платформ, таких как онлайн-сервисы для такси, аренды недвижимости, маркет-плейсы и приложения для продажи товаров и услуг, собирать данные о пользователях и ежегодно представлять в Государственную налоговую службу (ГНС) отчет об их доходах.

Вместе с тем налоговая не принимает во внимание разовые продажи личных вещей через OLX или подобные платформы или маркетплейсы и уверяет, что украинцев не будут штрафовать за продажу личных вещей на интернет-платформах, поскольку это не считается предпринимательской деятельностью.