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Онлайн продажи. Налоговая нашла 11 тысяч украинцев, принимавших оплаты на собственные счета: какие штрафы

онлайн продажи
Фото: Freepik

Государственная налоговая служба ( ГНС ) начала активный мониторинг денежных переводов на банковские счета украинцев, которые осуществляют онлайн-продажи товаров и зафиксировала 1,4 миллиона транзакций на общую сумму 1,6 миллиарда гривен менее месяца. Дополнительное внимание привлекли 11 тысяч украинцев, получивших более 50 переводов на счета. Средний чек таких транзакций – 1142 грн.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Налоговая служба расширила свои инструменты   контроля за онлайн-продажами. Теперь она систематически отслеживает украинцев и налогоплательщиков, продающих товары через интернет и получающих за них денежные переводы благодаря доступу к системе учета данных РРО.

В частности, ГНС получает данные о:

  • граждан, систематически получающих средства на собственные счета за проданные товары, то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;
  • физических лиц – предпринимателей, которые также получают средства на свои счета, при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО, таким образом нарушая требования в части порядка проведения расчетов и т.п.

Отмечается, что в период с 1 по 20 марта в среднем на одного человека приходилось 127 переводов. Однако в отдельных случаях количество операций на одного получателя достигало нескольких сотен.

Какие штрафы

Пока ДПС не привлекала таких лиц к ответственности. Однако риски для нарушителей серьезны.

Так, штраф за деятельность без регистрации может составлять от 17 000 до 85 000 грн с конфискацией имущества. Дополнительно — до 200% стоимости товаров или услуг, реализованных без использования РРО.

В целом мониторинг охватывает физических лиц, регулярно получающих средства за товары/услуги (особенно через маркетплейсы или соцсети) и ФЛП, которые не зарегистрировали кассовый аппарат, хотя должны это сделать.

Вместе с тем Налоговая не принимает во внимание разовые продажи личных вещей через OLX или подобные платформы или маркетплейсы. Украинцев не будут штрафовать за продажу личных вещей на интернет-платформах, поскольку это не считается предпринимательской деятельностью.

Автор:
Светлана Манько