Онлайн-продажі. Податкова знайшла 11 тисяч українців, які приймали оплати на власні рахунки: які штрафи

Державна податкова служба (ДПС) розпочала активний моніторинг грошових переказів на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн-продажі товарів і зафіксувала 1,4 мільйона транзакцій на загальну суму 1,6 мільярда гривень менш ніж місяць. Додаткову увагу привернули 11 тисяч українців, які отримали понад 50 переказів на рахунки. Середній чек таких транзакцій — 1142 грн.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Податкова служба розширила свої інструменти контролю за онлайн-продажами. Тепер вона систематично відстежує українців та платників податків, які продають товари через інтернет і отримують за них грошові перекази завдяки доступу до системи обліку даних РРО.

Зокрема, ДПС отримує дані про:

громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;

фізичних осіб – підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків, тощо.

Зазначається, що в період з 1 по 20 березня, в середньому, на одну людину припадало 127 переказів. Проте в окремих випадках кількість операцій на одного одержувача досягала кількох сотень. Водночас середній чек таких транзакцій склав 1142 грн.

Які штрафи

Наразі ДПС не притягувала таких осіб до відповідальності. Проте ризики для порушників серйозні.

Так, штраф за діяльність без реєстрації може сягати від 17 000 до 85 000 грн із конфіскацією майна. Додатково — до 200% вартості товарів чи послуг, які були реалізовані без використання РРО.

Загалом моніторинг охоплює фізичних осіб, які регулярно отримують кошти за товари/послуги (особливо через маркетплейси або соцмережі) та ФОПів, які не зареєстрували касовий апарат, хоча повинні це зробити.

Разом із тим, Податкова не бере до уваги разові продажі особистих речей через OLX або подібні платформи чи маркетплейси. Українців не штрафуватимуть за продаж особистих речей на інтернет-платформах, оскільки це не вважається підприємницькою діяльністю.