Перекази від родичів не оподатковуються і не підлягають декларуванню – Гетманцев

Грошові перекази між родичами не є об'єктом оподаткування і не потребують декларування. Тобто отримання подарунку від родичів, в тому числі у вигляді грошових коштів, отриманих на розрахунковий рахунок не підлягають ані декларуванню, ані оподаткуванню.

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Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, спростовуючи інформацію про нібито оподаткування сімейних платежів.

За словами депутата, відповідно до Податкового кодексу України, подарунки та спадщина від близьких родичів – а саме чоловіка, дружини, дітей, батьків, дідусів, бабусь, братів, сестер та онуків – не обкладаються податком і не підлягають декларуванню, незалежно від форми передачі, зокрема, і через банківський рахунок.

Також не оподатковується повернення позики. Якщо особа отримала або повернула поворотну фінансову допомогу – це не є доходом і, відповідно, не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб чи військовим збором.

Гетманцев підкреслив, що сам по собі платіж не є підставою для декларування чи оподаткування, якщо він не є доходом, отриманим від податкового агента або підприємця. Він зазначив, що чинні норми діють вже близько 25 років і не є нововведенням.

Окремо депутат наголосив, що Державна податкова служба не має доступу до банківських рахунків громадян. Процедура розкриття банківської таємниці є надзвичайно складною й потребує рішення суду. За його словами, навіть у випадках із мільярдними втратами у банках, судові процедури тривають роками.

Також він запевнив, що держава не планує змінювати політику щодо банківської таємниці принаймні до завершення війни та реформи податкової системи.

"Не знаю хто і навіщо накручує людей, хто там дає коменти і навіщо, але цю зраду також прибрали ", – резюмував Гетманцев.

Нагадаємо, НБУ також заперечує можливість надання безконтрольного та необмеженого позасудового доступу до банківської таємниці для будь-якого органу.