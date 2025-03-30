Спадкування у 2025 році: хто має право на майно, якщо немає заповіту

В Україні спадкування, згідно з Цивільним кодексом, здійснюється двома шляхами - або за заповітом, або за законом.

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Спадкування - це перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла, до спадкоємців.

Якщо спадкодавець за життя з якихось причин не висловив свою волю у вигляді заповіту, чи його визнано недійсним, у разі неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини спадкування відбувається іншим шляхом - за законом.

Як роз'яснює Міністерство юстиції України, у таких випадках право на спадкування одержують особи, визначені Кодексом.

Черговість спадкування за законом визначено у главі 86 Кодексу. Право на спадкування встановлюється почергово, залежно від ступеня спорідненості. Кожна наступна черга одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття, крім випадків, встановлених статтею 1259 цього Кодексу.

Спадщина 2025: як визначаються черги спадкоємців

У кодексі передбачено 5 черг спадкоємців за законом:

перша черга - це найближче коло: діти спадкодавця, той з подружжя, який його пережив, та батьки. Діти, народжені не в зареєстрованому шлюбі, але у свідоцтві про народження вказані батько та матір, чи щодо яких встановлений у судовому порядку факт батьківства, мають такі ж права на спадщину, як народжені у шлюбі. До спадкоємців першої черги належать також усиновлені діти;

- це найближче коло: діти спадкодавця, той з подружжя, який його пережив, та батьки. Діти, народжені не в зареєстрованому шлюбі, але у свідоцтві про народження вказані батько та матір, чи щодо яких встановлений у судовому порядку факт батьківства, мають такі ж права на спадщину, як народжені у шлюбі. До спадкоємців першої черги належать також усиновлені діти; друга черга - рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері;

- рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері; третя черга - рідні дядько та тітка спадкодавця;

- рідні дядько та тітка спадкодавця; четверта черга - особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини;

- особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини; п’ята черга - інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення.

Ступінь споріднення визначається за числом народжень, що віддаляють родича від спадкодавця. Народження самого спадкодавця не входить до цього числа.

У п’яту чергу право на спадкування за законом одержують утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’ї. У законі також визначене поняття утриманця - це неповнолітня або непрацездатна особа, яка не була членом сім’ї спадкодавця, але не менше п’яти років отримувала від нього матеріальну допомогу, і це було для неї основним джерелом засобів до існування.

Черговість одержання спадкоємцями за законом права на спадкування може бути змінена нотаріально посвідченим договором заінтересованих спадкоємців, укладеним після відкриття спадщини. Цей договір не може порушити прав спадкоємця, який не бере у ньому участі, а також спадкоємця, який має право на обов’язкову частку у спадщині.

Фізособа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може за рішенням суду отримати право на спадкування разом із спадкоємцями з черги, яка має право на спадкування, за умови, що вона протягом тривалого часу опікувалася, допомагала спадкодавцеві, який через похилий вік, хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

Спадкування усиновленими та усиновлювачами

У разі спадкування за законом усиновлений та його нащадки, з одного боку, та усиновлювач і його родичі - з другого, прирівнюються до родичів за походженням.

Усиновлений та його нащадки не спадкують за законом після смерті батьків усиновленого, інших його родичів за походженням по висхідній лінії.

Батьки усиновленого та інші його родичі за походженням по висхідній лінії не спадкують за законом після смерті усиновленого та його нащадків.

Якщо за рішенням суду про усиновлення збережений правовий зв’язок між усиновленим та його бабою, дідом, братом та сестрою за походженням, то у разі смерті його баби, діда за походженням усиновлений має право на спадкування за правом представлення, а у разі смерті його брата, сестри за походженням - має право на спадкування як спадкоємець другої черги.

У разі смерті усиновленого його баба, дід, брат, сестра за походженням, з якими був збережений правовий зв’язок, спадкують на загальних підставах.

Як відбувається спадкування за правом представлення

Спадкування за правом представлення - це спадкування за законом, яке передбачає появу у певних спадкоємців права на спадкування за умови смерті до відкриття спадщини того з їхніх родичів, хто був би спадкоємцем. Таким чином його власні спадкоємці ніби представляють у спадкових відносинах особу, яка б отримала права на спадкування, якби була живою на час відкриття спадщини.

Внуки, правнуки спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові, бабі, дідові, якби вони були живими на час відкриття спадщини.

Прабаба, прадід спадкують ту частку спадщини, яка б належала за законом їхнім дітям (бабі, дідові спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття спадщини.

Племінники спадкодавця спадкують частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові (сестрі, братові спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття спадщини.

Двоюрідні брати та сестри спадкодавця спадкують частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові (тітці, дядькові), якби вони були живими на час відкриття спадщини.

Якщо спадкування за правом представлення здійснюється кількома особами, частка їхнього померлого родича ділиться між ними порівну.

При спадкуванні по прямій низхідній лінії право представлення діє без обмеження ступеня споріднення.

Який розмір частки у спадщині для спадкоємців за законом

Частки у спадщині кожного із спадкоємців за законом є рівними, пояснили у міністерстві.

Водночас спадкоємці за усною угодою між собою, якщо це стосується рухомого майна, можуть змінити розмір частки у спадщині когось із них.

Якщо це стосується нерухомого майна або транспортних засобів, претенденти можуть це зробити тільки за письмовою угодою між собою, посвідченою нотаріусом.