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Торік усиновлення в Україні сягнуло максиму

Торік усиновлення в Україні сягнуло максиму

В Україні активізувалось створення патронатних сімей та усиновлення. 

У 2024 році показник усиновлення сягнув максимуму за 5 років - 1268. Таких показників вдалося ядосягнути завдяки  спрощенню процедури усиновлення, заявила міністерка соціальної політики  України Оксана Жолнович, передає кореспондент Delo.ua.

Також активно розвивається патронатне виховання - за минулий рік створено 187 нових патронатних сімей.

За словами міністерки, українські діти стикаються з безпрецедентними викликами під час війни. Зокрема, російська окупаційна влада депортує українських дітей, їх незаконно усиновлюють на чужині. Наразі Україні вдалося повернути на рідну землю 1 200 дітей. 

Міжнародне співтовариство має консолідувати зусилля задля захисту прав українських дітей, зазначила глава відомства.

«Під час війни підтримка родин стає викликом для України, адже кожна дитина має зростати в сімейному оточенні. Сьогодні ми забезпечуємо повернення дітей саме в родини, надаючи їм необхідну допомогу. Створюємо системні рішення — від соціальних послуг до будівництва житла для великих прийомних сімей. Наша мета — підтримати кожну родину та забезпечити дітям безпечне середовище», - наголосила Жолнович.

Як раніше повідомляло Delo.ua, уряд запустив нову програму допомоги, за якою можна отримати на дитину 6500 грн.

Автор:
Леся Соловчук