В прошлом году усыновление в Украине достигло максимума

В Украине активизировалось создание патронатных семей и усыновление.

В 2024 году показатель усыновления достиг максимума за 5 лет — 1268. Такого показателя удалось достичь благодаря упрощению процедуры усыновления, заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, передает корреспондент Delo.ua.

Также активно развивается патронатное воспитание – за прошлый год создано 187 новых патронатных семей.

По словам министра, украинские дети сталкиваются с беспрецедентными вызовами во время войны. В частности, российские оккупационные власти депортируют украинских детей, их незаконно усыновляют на чужбине. В настоящее время Украине удалось вернуть на родную землю 1200 детей.

Международное сообщество должно консолидировать усилия по защите прав украинских детей, отметила глава ведомства.

«Во время войны поддержка семей становится вызовом для Украины, ведь каждый ребенок должен расти в семейном окружении. Сегодня мы обеспечиваем возвращение детей именно в семьи, оказывая им необходимую помощь. Создаем системные решения – от социальных услуг до строительства жилья для больших приемных семей. Наша цель – поддержать каждую семью и обеспечить детям безопасную среду», — подчеркнула Жолнович.

Как ранее сообщало Delo.ua, правительство запустило новую программу помощи, по которой можно получить на ребенка 6500 грн.