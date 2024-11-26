Правительство запустило новую программу помощи: кто получит 6500 грн на ребенка

Украинское правительство запустило новую программу зимней поддержки для малообеспеченных семей и ВПЛ. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Отмечается, что предприняты первые шаги по внедрению комплексного пакета "Зимней поддержки" для украинских семей. Одним из приоритетных направлений программы является защита украинских детей.

Что известно о новой программе "Теплая зима"

Так, детский компонент "Зимней поддержки" включает ряд позиций. В частности, программа "Теплая зима" – это одноразовая денежная помощь на детей для прохождения зимнего периода.

В декабре малообеспеченные семьи и внутренне перемещенные лица, имеющие детей или взрослых с инвалидностью I группы, получат по 6500 грн на каждого ребенка. Эти средства предназначены для покупки теплой одежды, обуви и других необходимых зимних вещей для детей.

Delo.ua ранее сообщало, что украинцы получат тысячу гривен от государства этой зимой.

Программа помощи инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским. "Зимова єПідтримка" является одноразовой и будет действовать в течение декабря 2024 – февраля 2025 года. Прием заявок на получение пособия начнется 1 декабря.

Выплата предусмотрена как для взрослых, так и детей. Один из родителей сможет подать заявку на получение средств для каждого ребенка через приложение "Дія".