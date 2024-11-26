Уряд запустив нову програму допомоги: хто отримає 6500 грн на дитину

Український уряд запустив нову програму зимової підтримки для малозабезпечених сімей та ВПО. Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

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Зазначається, що здійснено перші кроки з впровадження комплексного пакету "Зимової підтримки" для українських родин. Одним із пріоритетних напрямів програми є захист українських дітей.

Що відомо про нову програму "Тепла зима"

Так, дитячий компонент "Зимової підтримки" включає низку позицій. Зокрема, програма "Тепла зима" - це одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду.

У грудні малозабезпечені родини та внутрішньо переміщені особи, які мають дітей або дорослих із інвалідністю І групи, отримають по 6500 грн на кожну дитину. Ці кошти призначені для придбання теплого одягу, взуття та інших необхідних зимових речей для дітей.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович додала, що фінансовою підтримкою від держави зможуть скористатися батьки понад пів мільйона дітей.

У Мінсоцполітики звернули увагу, що додатково звертатися за призначенням виплати не потрібно. Завдяки цифровим обмінам та інформації, наявній в державних реєстрах, виплату буде призначено автоматично, а кошти надійдуть на картковий рахунок отримувача допомоги.

Крім того, розмір допомоги не включатиметься до середньомісячного сукупного доходу сім’ї, який обчислюється при оформленні інших видів допомог, наприклад, субсидії, і не вплине на їх призначення.

Delo.ua раніше повідомляло, що українці отримають тисячу гривень від держави цієї зими.

Програма допомоги ініційована президентом України Володимиром Зеленським. "Зимова єПідтримка" є одноразовою та діятиме упродовж грудня 2024 - лютого 2025 року. Прийом заявок на отримання допомоги розпочнеться 1 грудня.

Виплата передбачена як для дорослих, так і для дітей. Один із батьків зможе подати заявку на отримання коштів для кожної дитини через застосунок "Дія".