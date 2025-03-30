Наследование в 2025 году: кто имеет право на имущество, если нет завещания

В Украине наследование, согласно Гражданскому кодексу, осуществляется двумя путями – либо по завещанию, либо по закону.

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Наследование — это переход прав и обязанностей (наследства) от умершего физического лица к наследникам.

Если наследодатель при жизни по каким-либо причинам не выразил свою волю в виде завещания или признан недействительным, в случае непринятия наследства или отказа от его принятия наследниками по завещанию, а также в случае нехватки завещанием всего наследства наследование происходит другим путем — по закону.

Как разъясняет Министерство юстиции Украины, в таких случаях право на наследование получают лица, определенные Кодексом.

Очередность наследования по закону определена в главе 86 Кодекса. Право на наследование устанавливается по очереди, в зависимости от степени родства. Каждая последующая очередь получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, отстранения их от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия, кроме случаев, установленных статьей 1259 настоящего Кодекса.

Наследие 2025: как определяются очереди наследников

В кодексе предусмотрено 5 очередей наследников по закону:

первая очередь – это ближайший круг: дети наследодателя, тот из супругов, который его пережил, и родители. Дети, рожденные не в зарегистрированном браке, но в свидетельстве о рождении указаны отец и мать или в отношении которых установлен в судебном порядке факт отцовства, имеют такие же права на наследство, как рожденные в браке. К наследникам первой очереди относятся также усыновленные дети;

– это ближайший круг: дети наследодателя, тот из супругов, который его пережил, и родители. Дети, рожденные не в зарегистрированном браке, но в свидетельстве о рождении указаны отец и мать или в отношении которых установлен в судебном порядке факт отцовства, имеют такие же права на наследство, как рожденные в браке. К наследникам первой очереди относятся также усыновленные дети; вторая очередь – родные братья и сестры наследодателя, его баба и дед как со стороны отца, так и со стороны матери;

– родные братья и сестры наследодателя, его баба и дед как со стороны отца, так и со стороны матери; третья очередь – родные дядя и тетя наследодателя;

– родные дядя и тетя наследодателя; четвертая очередь — лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до открытия наследства;

— лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до открытия наследства; пятая очередь – другие родственники наследодателя до шестой степени родства включительно, причем родственники более близкой степени родства отстраняют от права наследования родственников дальнейшей степени родства.

Степень родства определяется по числу рождений, отдаляющих родственника от наследодателя. Рождение самого наследодателя не входит в это число.

В пятую очередь право на наследование по закону получают иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи. В законе также определенное понятие иждивенца – это несовершеннолетнее или нетрудоспособное лицо, которое не было членом семьи наследодателя, но не менее пяти лет получало от него материальную помощь, и это было для него основным источником средств к существованию.

Очередность получения наследниками по закону права на наследование может быть изменена нотариально удостоверенным договором заинтересованных наследников, заключенным после открытия наследства. Настоящий договор не может нарушить права наследника, не участвующего в нем, а также наследника, который имеет право на обязательную долю в наследстве .

Физлицо, являющееся наследником по закону следующих очередей, может по решению суда получить право на наследование вместе с наследниками из очереди, имеющего право на наследование, при условии, что оно в течение длительного времени опекало, помогало наследодателю, который по преклонному возрасту, болезни или увечью был в беспомощном состоянии.

Наследование усыновленными и усыновителями

В случае наследования по закону усыновленный и его потомки, с одной стороны, и усыновитель и его родственники — с другой, приравниваются к родственникам по происхождению.

Усыновленный и его потомки не наследуют по закону после смерти усыновленных родителей, других его родственников по происхождению по восходящей линии.

Родители усыновленного и другие родственники по происхождению по восходящей линии не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомков.

Если по решению суда об усыновлении сохранена правовая связь между усыновленным и его бабой, дедом, братом и сестрой по происхождению, то в случае смерти его бабы, деда по происхождению усыновленный имеет право на наследование по праву представления, а в случае смерти его брата, сестры по происхождению — имеет право на наследование как наследник.

В случае смерти усыновленного его бабушка, дед, брат, сестра по происхождению, с которыми была сохранена правовая связь, наследуют на общих основаниях.

Как происходит наследование по праву представления

Наследование по праву представления – это наследование по закону, предусматривающее появление у определенных наследников права на наследование при условии смерти до открытия наследства того из их родственников, кто был бы наследником. Таким образом, его собственные наследники как бы представляют в наследственных отношениях лицо, которое бы получило право на наследование, если бы было живым на время открытия наследства.

Внуки, правнуки наследодателя наследуют ту долю наследства, которая принадлежала бы по закону их матери, отцу, бабе, деду, будь они живы на время открытия наследства.

Прабаба, прадед наследуют ту долю наследства, которая принадлежала по закону их детям (бабе, деду наследодателя), будь они живы на время открытия наследства.

Племянники наследодателя наследуют долю наследства, которая принадлежала бы по закону их матери, отцу (сестре, брату наследодателя), будь они живы на время открытия наследства.

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют долю наследства, которая принадлежала бы по закону их матери, отцу (тете, дяде), будь они живы на время открытия наследства.

Если наследование по праву представления осуществляется несколькими лицами, то доля их умершего родственника делится между ними поровну.

При наследовании по прямой нисходящей линии право представления действует без ограничения степени родства.

Каков размер доли по наследству для наследников по закону

Доли по наследству каждого из наследников по закону равны, пояснили в министерстве.

В то же время наследники по устному соглашению между собой, если это касается движимого имущества, могут изменить размер доли по наследству одного из них.

Если это касается недвижимого имущества или транспортных средств, претенденты могут сделать это только по письменному соглашению между собой, удостоверенным нотариусом.