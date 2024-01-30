30 января вводятся новые правила оформления наследства в Украине: чего касаются изменения

Новшества относятся к двум важным моментам в процедуре наследования. Delo.ua выяснило, чего касаются изменения в законе.

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30 января 2024 года в Украине вступят в силу сразу два закона - №3449-IX и №3450-IX, изменяющие процедуру получения наследства в Украине.

Новации наследования, принятые Верховной Радой 8 ноября 2023, вносят изменения в Гражданский кодекс в части оформления наследства и в Закон о нотариате, и связанные с нормированием правоотношений во время военного положения.

Оформление наследства: какие изменения в закон ввели в 2024 году

Изменения в процедуре оформления наследства касаются, в первую очередь, статьи 221 Гражданского кодекса – определения места открытия наследства.

До полномасштабного вторжения место открытия наследства определялось как место жительства наследодателя к моменту смерти. Если эта информация была неизвестна, то оно определялось как место нахождения основного наследия - недвижимого имущества.

Требование закона – наследственное дело должно быть одно, независимо, где размещено наследственное имущество. Поэтому место открытия наследства является местом проведения всей наследственной процедуры.

Однако с началом войны миллионы людей мигрировали в другие регионы, вначале войны парламент пытался урегулировать вопросы открытия наследства. Переходным вариантом явилось решение о том, что местом открытия наследства будет любое место, где подаст заявление первый наследник.

Фактически людям разрешили открывать дело о наследстве у любого нотариуса на территории Украины независимо от того, где наследодатель умер.

Как пояснил в комментарии Delo.ua адвокат, руководитель судебной практики ЮК "RIYAKO&PARTNERS" Николай Максимов, сегодня закон возвращает старую норму, до вторжения РФ в Украину.

«Возвращается процедура наследования, которая была до войны: человек может подавать заявление нотариусу, который находится в регионе, где было последнее место жительства умершего. Однако в случае, если смерть наступила на оккупированной территории или в районах, где ведутся боевые действия, наследник может подать заявление и избрать любого нотариуса на территории Украины”, - пояснил адвокат.

Таким образом, закон упорядочили деятельность нотариусов, которым было затруднено соблюдение правовых процедур: необходимо было долго ждать нотариальных запросов, сложно проводить техническую инвентаризацию наследственного имущества.

С 30 января, если человек умирает в Харькове, но у него есть имущество в Киеве, Одессе, имущественное дело оформляется у нотариуса в Харькове, просто наследники собирают документы, а нотариус оформляет окончательно право на наследство.

Другое изменение, также связанное с введением военного положения, касается сроков осуществления права на наследование. Теперь он составляет 6 месяцев, но с некоторыми уточнениями.

“Ранее после смерти человека у наследника было определено 6 месяцев для принятия наследства. В начале войны этот срок увеличили до 10 месяцев. С 30 января его снова вернули до 6 месяцев. Но с уточнением: в случае если лицо умерло во время военного положения и государственная регистрация смерти проведена позже, чем через один месяц после смерти, сроки для принятия наследства исчисляются не с момента фактической смерти, а с момента регистрации смерти”, - пояснил специалист.

По его словам, есть большое количество людей, умерших в Мариуполе, других городах на временно оккупированных территориях, однако их наследники обращаются к нотариусу и не могут обосновать дату смерти, да и не успели завести наследственною дело.

Таким людям закон идет навстречу: срок исчисляется с момента внесения факта смерти в записи ДРАЦС. Это важно, потому что в случае пропуска 6-месячного срока лицо не может оформить наследство. Ей приходится добиваться этих прав через суд”, - подчеркнул Максимов.

Больше о процедуре оформления наследства, сколько это стоит и занимает время – читайте в обзоре Delo.ua "Новые правила наследования в Украине: меняется в 2024 году".