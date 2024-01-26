Новые правила наследования в Украине: изменения в законе в 2024 году

В Украине изменяются правила оформления наследства во время военного положения. Delo.ua выяснило последние изменения в законодательстве.

30 января 2024 года в Украине вступят в силу сразу два закона - №3449-IX и №3450-IX, изменяющие процедуру получения наследства в Украине.

Новации наследования, принятые Верховной Радой 8 ноября 2023, вносят изменения в Гражданский кодекс в части оформления наследства и в Закон о нотариате, и связанные с нормированием правоотношений во время военного положения.

Место и время. Ключевые изменения в законе по оформлению наследства в 2024 году

Наследство — это переход прав и обязанностей от умершего человека — наследодателя, к другому лицу — наследнику.

Введенные с 30 января изменения в процедуре оформления наследства касаются в первую очередь статьи 221 Гражданского кодекса - определения места открытия наследства.

До полномасштабного вторжения место открытия наследства определялось как место жительства наследодателя к моменту смерти. А если эта информация была неизвестна, то оно определялось как место нахождения основного наследства - недвижимого имущества.

Юридическая логика исходила из того, что по закону наследственное дело должно быть одно, независимо где находится наследственное имущество. И место открытия наследства является местом проведения всей наследственной процедуры.

Однако с началом войны миллионы людей мигрировали в другие регионы, появились временно оккупированные регионы. В первые месяцы войны законодатели пытались урегулировать вопрос о месте открытия наследства. Один из переходных вариантов было, например, решение о том, что это будет место, где подаст заявление на наследство первый наследник.

Скажем, наследодатель проживал в Харькове, а наследник открыл дело о наследство в Трускавце, куда он переехал во время войны. Тогда и другие наследники вынуждены были подтягиваться во Львовскую область до окончательного нотариального решения.

Фактически людям разрешили открывать дело о наследстве у любого нотариуса на территории Украины независимо от того, где наследодатель умер.

Впрочем, возникало много неудобств у участников наследования. Ведь даже кредитор мог в любом уголке страны открыть дело об имущественных правах и тогда все процедурные моменты должны были быть приняты именно у этого нотариуса.

Как пояснил в комментарии Delo.ua адвокат, руководитель судебной практики ЮК "RIYAKO&PARTNERS" Николай Максимов, сегодня закон возвращает старую норму, до вторжения РФ в Украину.

Возвращается процедура наследования, которая была до войны: лицо может подавать заявление к нотариусу, который находится в том же регионе, где было последнее место жительства умершего. Однако в случае, если смерть наступила на оккупированной территории или в районах, где ведутся боевые действия, в таком случае наследник может подать заявление и избрать любого нотариуса на территории Украины”, - пояснил адвокат.

Таким образом, закон упорядочили деятельность нотариусов, которым было затруднено соблюдение правовых процедур. "Нотариус в другом регионе вынужден был долго ждать нотариальных запросов, также при таких условиях непросто проводить техническую инвентаризацию наследственного имущества", - пояснил Максимов.

В то же время имущество, подлежащее наследованию, может иметь прописку в других регионах, а также за границей. Тогда его будущее должно решаться по закону той страны, где она зарегистрирована, отметил адвокат.

С 30 января, если человек умирает в Харькове, но у него есть имущество в Киеве, Одессе, имущественное дело оформляется у нотариуса в Харькове, просто наследники собирают документы, а нотариус оформляет окончательно право на наследство.

Другое изменение, также связанное с введением военного положения, касается сроков осуществления права на наследование.

“Ранее после смерти человека у наследника было определено 6 месяцев для принятия наследства. В начале войны этот срок был увеличен до 10 месяцев. С 30 января его снова вернули 6 месяцев. Но с уточнением: в случае, если человек умер во время военного положения и государственная регистрация смерти проведена позже, чем через один месяц после его смерти, сроки для принятия наследства исчисляются не с момента фактической смерти, а с момента регистрации смерти государственными органами”, - пояснил специалист.

По его словам, есть большое количество людей, умерших в Мариуполе или других городах на временно оккупированных территориях, однако их наследники обращаются к нотариусу и не могут обосновать дату смерти: человек, например, еще год назад умер, но формально родственники не успели завести наследственное дело.

“Таким людям закон идет навстречу: срок исчисляется с момента внесения факта смерти в записях ДРАЦС. Это очень важно, поскольку в случае пропуска 6-месячного срока лицо не может оформить наследство. Ему приходится добиваться этих прав через суд”, - подчеркнул Максимов.

Процедура оформления наследства, если наследники за границей

Проживающий за границей наследник, желающий принять наследство, должен лично подать заявление на наследство. Согласно Гражданскому кодексу Украины, этот документ должен быть нотариально удостоверен подписью нотариуса страны пребывания. В зависимости от наличия международных договоров между страной пребывания и Украиной, наследникам может потребоваться апостиль - специальный штампа, удостоверяющий действительность подписей.

Как пояснили в Офисе омбудсмена, также необходимо сделать нотариально заверенный перевод заявления на украинский язык.

Украинцы, проживающие за границей, могут подавать такое заявление по почте на адрес нотариуса, зарегистрированного на территории Украины.

Заявление следует отправить почтовым отправлением до истечения 6-месячного срока после смерти наследодателя. Если нет возможности отправить письмо в Украину, следует обратиться в консульские учреждения Украины в стране пребывания.

"Наследник подает в консульское учреждение заявление о принятии наследства – лично или письмом. В первом случае удостоверять нотариально подпись наследника не нужно – консульство установит личность наследника и проверит его подпись на основании документов, подтверждающих личность", – отметили в Офисе омбудсмена.

Работники дипломатических/консульских учреждений могут выдавать свидетельства о праве на наследство, удостоверять правильность копий документов и выписок из них, подлинность подписи, перевода документов с одного языка на другой и т.п.

В случае места жительства наследодателя в другой стране ситуация регулируется законом о международном частном праве.

Подлежащее ли наследованию имущество, уничтоженное во время войны

Во время войны возник вопрос, как оформить наследство на объекты недвижимости на неподконтрольных территориях.

Однако в этом случае можно только открыть наследственное дело, а получить свидетельство о наследстве невозможно, отмечает адвокат.

“Даже если имущество уцелено, можно только открыть наследственное дело. А оформлять имущество на оккупированной территории нельзя. Тем более – если имущество было уничтожено – даже если будет деоккупирована территория, имущество фактически отсутствует, поэтому у нотариуса нет оснований для выдачи свидетельства о праве на наследство на это имущество”, - пояснил Максимов.

Какие документы необходимы для оформления наследства

Для оформления наследства наследнику необходимо предоставить нотариусу следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

заявление о принятии наследства;

свидетельство о смерти наследодателя;

справка, где зафиксировано место регистрации умершего, где он и с кем был зарегистрирован на момент смерти;

справка о месте жительства наследодателя;

завещание – если оформление наследования по завещанию,

документы, подтверждающие родственные связи, если наследство оформляется по закону.

Кто может претендовать на наследство

Согласно ст. 1222 Гражданского кодекса, наследниками по завещанию и по закону могут быть физические лица, живущие на время открытия наследства, а также лица, зачатые при жизни наследодателя и рожденные живыми после открытия наследства.

Юрлица и другие участники гражданских отношений по закону могут быть наследниками только по завещанию. Это касается как государства, так и территориальных общин, иностранных государств, других субъектов общественного права.

Наследство по закону оформляется, когда наследодатель не оставил завещания. В таком случае по наследству могут претендовать родственники по степени родства.

Наследник имеет право принять наследство или отказаться от него - в определенный 6-месячный срок.

Первая очередь наследования – это дети умершего, муж или жена, а также родители. Вторая степень родства – братья, сестры, дед, баба и внуки. Третья степень родства касается дядей, теток, племянников.

Четвертая очередь – лица, проживавшие с умершим одной семьей не менее пяти лет до момента открытия наследства. Пятая очередь определяет право на наследование других родственников до шестой степени родства включительно.

Оформление наследства: какая стоимость и сроки

Время и стоимость оформления наследства зависит от количества наследуемых объектов и их имущественного статуса.

Средние сроки оформления наследства – 2-2,5 месяца после 6-месячного срока, если имущество не имеет проблем с документами. Если дело требует проведения дополнительной технической инвентаризации, утрачены документы либо необходимо судебное вмешательство, ориентировочный срок – 6 месяцев.

Наиболее типичные проблемы с имуществом:

необходимо получить информацию из архива о собственности;



получить справку из БТИ, за кем было зарегистрировано право собственности до 2012 года;

есть арест на имущество;

есть долги и наследодатель был внесен в реестр должников.

В среднем, по словам адвоката, стоимость оформления наследства стоит сегодня от 6 до 16 тыс. гривен. В этот спектр попадает 70% наследств.

Вот реальный пример сегодняшних дней. Родственники наследуют четыре объекта: дом и три земельных участка в Закарпатье. И нотариус просит 6 тыс. гривен за каждый объект, то есть 24 тыс. гривен за все. Другой недавний пример – на территории Харьковской области наследуется дом, земельный участок и автомобиль. Нотариус оценил процедуру оформления наследства в 12 тыс. грн”, – пояснил Николай Максимов.

Если жилой дом площадью 90-120 кв. м, две машины и земельный участок и оформление проводится день в областном центре, тогда стоимость оформления наследства будет стоить в среднем 15-20 тыс. грн. В Киеве такая же процедура обойдется дороже на 10-20%.