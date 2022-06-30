Нотариусам разрешили заверять сделки с недвижимостью во время войны по доверенности: какие еще нововведения

Кабинет министров предусмотрел возможность нотариального удостоверения в условиях военного положения договоров об отчуждении недвижимого имущества, ценных бумаг, корпоративных прав, ипотеки, об удовлетворении требований ипотекодержателя, установлении доверительной собственности на недвижимое имущество, заключаемых от имени физического лица - отчуждателя на основании доверенности.

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Как сообщает Министерство юстиции, соответствующее постановление №719 было принято 24 июня, и 29 июня оно вступило в силу. Ранее же, согласно постановлению Кабмина №480 от 19 апреля, это было запрещено.

Теперь такие соглашения возможны в случае, если со дня удостоверения нотариусом доверенности до дня заключения соответствующего договора не прошло одного месяца (или двух месяцев, если оно удостоверено консульским учреждением Украины или в соответствии с законодательством иностранного государства).

Также заверение соглашения по доверенности будет возможно, если указанный промежуток времени уже оказался больше, но если нотариус получил при этом заявление доверителя о подтверждении доверенности, подлинность подписи на которой заверена не ранее чем за семь календарных дней до дня заключения договора (или не ранее месяца в случае консульского учреждения или заверения по иностранному законодательству).

Кроме того, это будет возможно, если доверенность заверена нотариусом без использования специальных бланков нотариальных документов - при ее регистрации в Едином реестре доверенностей с внесением в него сведений о наличии полномочий, необходимых представителю для заключения соответствующего договора.

Правительство также запретило нотариальное заверение договора об отчуждении недвижимости, пока не истечет хотя бы один месяц со дня государственной регистрации права собственности отчуждателя, если он приобрел его во время военного положения.

Кроме этого, постановлением установлено, что нотариальное удостоверение договора об отчуждении недвижимости, ипотеки, об установлении доверительной собственности на недвижимость осуществляется по местонахождению такого имущества либо по местонахождению юридического лица, либо по зарегистрированному месту жительства физического лица - одной из сторон договора.

Раньше же это было возможно только по местонахождению такого имущества. Однако действовало исключение для Киева и Киевской области, для имущества на территории которых применялось именно вышеупомянутое правило (но удостоверять такие договоры должны были только местные нотариусы).

Кабмин также отменил введенный в апреле запрет нотариального заверения подлинности подписей на актах о передаче недвижимости в/из уставных капиталов юрлиц, а также нотариального заверения купли-продажи принадлежащего физлицу предмета ипотеки по потребительскому кредиту.

Также правительство определило, что срок для принятия наследства или отказа от его принятия останавливается на время действия военного положения, но не более чем на четыре месяца. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по истечении срока для принятия наследства.

Минюст при этом напоминает, что в условиях военного или чрезвычайного положения наследственное дело заводится по обращению заявителя любым нотариусом Украины, независимо от места открытия наследства.

Кроме того, правительство ввело запрет для нотариусов, имеющих рабочее место в административно-территориальных единицах, где прекращен доступ к единым и государственным реестрам Минюста, совершать в условиях военного положения любые нотариальные действия, кроме нескольких исключений.

В частности, это удостоверение доверенностей на право распоряжения средствами на счетах в банках и небанковских финучреждениях (на специальных бланках) и других доверенностей, изложенных на белых листах бумаги; удостоверение подлинности подписи на заявлении о разрешении на временный выезд ребенка за границу (не на спецбланке); удостоверение верности копий документов; других нотариальных действий, которые могут быть совершены без использования спецбланков.

Также Кабмин увеличил до 30 дней срок передачи неиспользованных спецбланков нотариальных документов при прекращении нотариальной деятельности во время военного или чрезвычайного положения. При этом правительство разрешило передавать такие бланки не только поставщику, но и другому нотариусу.

Нотариусам же, которые прекратили деятельность во время действия военного или чрезвычайного положения и в течение 30 дней после такого прекращения зарегистрировали свою деятельность в другом нотариальном округе, разрешили не передавать такие бланки и использовать их уже в качестве нотариуса нового округа.

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