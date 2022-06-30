Нотаріусам дозволили засвідчувати угоди з нерухомістю під час війни за довіреністю: які ще нововведення

Кабінет міністрів передбачив можливість нотаріального посвідчення в умовах воєнного стану договорів щодо відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, іпотеки, про задоволення вимог іпотекодержателя, встановлення довірчої власності на нерухоме майно, які укладаються від імені фізичної особи - відчужувача на підставі довіреності.

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Як повідомляє Міністерство юстиції, відповідну постанову №719 було прийнято 24 червня, і 29 червня вона набрала чинності. Раніше ж, згідно з постановою Кабміну №480 від 19 квітня, це було заборонено.

Теперь такі угоди можливі у випадку, якщо з дня посвідчення нотаріусом довіреності до дня укладення відповідного договору не сплинуло одного місяця (або двох місяців, якщо її посвідчено консульською установою України або відповідно до законодавства іноземної держави).

Також посвідчення угоди за довіреністю буде можливе, якщо вказаний проміжок часу є більшим, але якщо нотаріус отримав при цьому заяву довірителя про підтвердження дії довіреності, справжність підпису на якій засвідчено не раніше ніж за сім календарних днів до дня укладення договору (не раніше місяця у випадку консульської установи чи посвідчення за іноземним законодавством).

Крім того, це буде можливо, якщо довіреність посвідчена нотаріусом без використання спеціальних бланків нотаріальних документів - за умови її реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей з внесенням до нього відомостей про наявність повноважень, необхідних представникові для укладення відповідного договору.

Уряд також заборонив нотаріальне посвідчення договору щодо відчуження нерухомості, поки не спливе хоча б один місяць з дня державної реєстрації права власності відчужувача, якщо він набув його під час воєнного стану.

Окрім цього, постановою встановлено, що нотаріальне посвідчення договору щодо відчуження нерухості, іпотеки, про встановлення довірчої власності на нерухість здійснюється за місцезнаходженням такого майна або за місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи - однієї із сторін договору.

Раніше ж це було можливе лише за місцезнаходженням такого майна. Але натомість діяло виключення для Києва та Київської області, для майна на території яких застосовувалося саме вищезазначене правило (але посвідчувати такі договори мали лише місцеві нотаріуси).

Кабмін також скасував введену в квітні заборону нотаріального засвідчення справжності підписів на актах про передачу нерухості до/із статутних капіталів юросіб, а також нотаріального посвідчення купівлі-продажу предмета іпотеки, що належить фізособі, за споживчим кредитом.

Також уряд визначив, що перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на чотири місяці. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення строку для прийняття спадщини.

Мін'юст при цьому нагадує, що в умовах воєнного або надзвичайного стану спадкова справа заводиться за зверненням заявника будь-яким нотаріусом України, незалежно від місця відкриття спадщини.

Окрім цього, уряд ввів заборону для нотаріусів, що мають робоче місце в адміністративно-територіальних одиницях, де припинено доступ до єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції, вчиняти в умовах воєнного стану будь-які нотаріальні дії, окрім декількох виключень.

Зокрема, це посвідчення довіреностей на право розпорядження коштами на рахунках у банках та небанківських фінустановах (на спеціальних бланках) та інших довіреностей, що бути викладені на білих аркушах паперу; засвідчення справжності підпису на заяві про дозвіл на тимчасовий виїзд дитини за кордон (не на спецбланку); засвідчення вірності копій документів; інших нотаріальних дій, що можуть бути вчинені без використання спецбланків.

Також Кабмін збільшив до 30 днів термін передачі невикористаних спецбланків нотаріальних документів у разі припинення нотаріальної діяльності під час воєнного або надзвичайного стану. При цьому уряд дозволив передавати такі бланки не лише постачальнику, але й іншому нотаріусу.

Нотаріусам, які припинили діяльність під час дії воєнного або надзвичайного стану і протягом 30 днів після такого припинення зареєстрували свою діяльність в іншому нотаріальному окрузі, дозводили не передавати такі бланки та використовувати їх вже в якості нотаріусу нового округу.

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