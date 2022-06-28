Що киянам робити з документами у разі перейменування вулиць у столиці

У Києві містянам, які мешкають на вулицях, які потрапили під перейменування, не потрібно буде змінювати документи, бо зміни назв вулиць не є зміною місця проживання.

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Про це повідомив директор Департаменту громадських комунікацій КМДА Роман Лелюк, повідомляє прес-служба Київської міськради.

"Перейменування не створює жодних побутових проблем, ніхто не повинен відразу бігти до ЦПАУ (ЦНАП), щоб зробити відмітку про нову адресу. Перереєстрація може відбуватися під час заміни паспорта, вклеювання нових фотографій, зміни прізвища тощо, тобто коли у людини виникає потреба", – пояснив Лелюк.

Документи, що засвідчують право власності на нерухомість, залишаються дійсними після перейменування вулиці. Внести зміни можна буде, наприклад, під час оформлення документів для купівлі-продажу чи дарування нерухомості.

"Водночас, юридичні особи повинні вносити відповідні зміни до установчих документів. Згідно з чинним законодавством, перейменування вулиці місцезнаходження юрособи є зміною місцезнаходження", - зазначили у КМДА.

Це передбачає внесення таких змін:

до установчих документів;

у відомості про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб.

Крім того, банкам та контрагентам потрібно повідомити про зміну реквізитів у чинних договорах, виготовлення нового друку, бланків тощо. Проте граничних термінів цього немає.

Зазначимо, що за даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", 73% українців позитивно ставляться до ідеї перейменування вулиць в Україні, що "містять російські назви", а 66% - вулиць, що "містять радянські назви".

Окрім Києва, інші українські міста вже розпочали процес таких перейменувань. Зокрема, днями Харківська міськрада перейменувала Московський проспект та Московський район, а також Білгородське шосе.