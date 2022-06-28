Что киевлянам делать с документами в случае переименования улиц в столице

В Киеве горожанам, живущим на улицах, попавших под переименование, не нужно будет менять документы, потому что изменения названий улиц не является изменением места жительства.

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Об этом сообщил директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк, передает пресс-служба Киевского горсовета.

"Переименование не создает никаких бытовых проблем, никто не должен сразу бежать в ЦПАУ (ЦНАП), чтобы сделать отметку о новом адресе. Перерегистрация может происходить во время замены паспорта, вклеивания новых фотографий, смены фамилии и т.д., то есть когда у человека возникает потребность", – пояснил Лелюк.

Документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость, остаются действительными после переименования улицы. Внести изменения можно будет, например, при оформлении документов для купли-продажи или дарения недвижимости.

"В то же время, юридические лица должны вносить соответствующие изменения в учредительные документы. Согласно действующему законодательству, переименование улицы местонахождение юрлица является изменением местонахождения", — отметили в КГГА.

Это предусматривает внесения таких изменений:

в учредительные документы;

в сведения о физическом лице-предпринимателе, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц.

Кроме того, банкам и контрагентам нужно сообщить об изменении реквизитов в действующих договорах, изготовление новой печати, бланков и т.д. Однако предельных сроков для этого нет.

Отметим, что по данным опроса социологической группы "Рейтинг", 73% украинцев положительно относятся к идее переименования улиц в Украине, "содержащих русские названия", а 66% - улиц, "содержащих советские названия".

Кроме Киева, другие украинские города уже начали процесс таких переименований. В частности, на днях Харьковский горсовет переименовал Московский проспект и Московский район, а также Белгородское шоссе.