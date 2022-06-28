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Что киевлянам делать с документами в случае переименования улиц в столице
В Киеве горожанам, живущим на улицах, попавших под переименование, не нужно будет менять документы, потому что изменения названий улиц не является изменением места жительства.
Об этом сообщил директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк, передает пресс-служба Киевского горсовета.
"Переименование не создает никаких бытовых проблем, никто не должен сразу бежать в ЦПАУ (ЦНАП), чтобы сделать отметку о новом адресе. Перерегистрация может происходить во время замены паспорта, вклеивания новых фотографий, смены фамилии и т.д., то есть когда у человека возникает потребность", – пояснил Лелюк.
Документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость, остаются действительными после переименования улицы. Внести изменения можно будет, например, при оформлении документов для купли-продажи или дарения недвижимости.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"В то же время, юридические лица должны вносить соответствующие изменения в учредительные документы. Согласно действующему законодательству, переименование улицы местонахождение юрлица является изменением местонахождения", — отметили в КГГА.
Это предусматривает внесения таких изменений:
- в учредительные документы;
- в сведения о физическом лице-предпринимателе, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц.
Кроме того, банкам и контрагентам нужно сообщить об изменении реквизитов в действующих договорах, изготовление новой печати, бланков и т.д. Однако предельных сроков для этого нет.
Отметим, что по данным опроса социологической группы "Рейтинг", 73% украинцев положительно относятся к идее переименования улиц в Украине, "содержащих русские названия", а 66% - улиц, "содержащих советские названия".
Кроме Киева, другие украинские города уже начали процесс таких переименований. В частности, на днях Харьковский горсовет переименовал Московский проспект и Московский район, а также Белгородское шоссе.