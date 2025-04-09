Переводы от родственников не облагаются налогом и не подлежат декларированию — Гетманцев

Денежные переводы между родственниками не являются объектом налогообложения и не нуждаются в декларировании. То есть получение подарка от родственников, в том числе в виде денежных средств, полученных на расчетный счет, не подлежат ни декларированию, ни налогообложению.

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Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, опровергая информацию о якобы налогообложении семейных платежей.

По словам депутата, согласно Налоговому кодексу Украины, подарки и наследство от близких родственников – а именно мужа, жены, детей, родителей, дедушек, бабушек, братьев, сестер и внуков – не облагаются налогом и не подлежат декларированию, независимо от формы передачи, в том числе и через банковский счет.

Также не облагается налогом возврат займа. Если лицо получило или вернуло возвратную финансовую помощь – это не является доходом и, соответственно, не облагается налогом на доходы физических лиц или военным сбором.

Гетманцев подчеркнул, что сам собой платеж не является основанием для декларирования или налогообложения, если он не является доходом, полученным от налогового агента или предпринимателя. Он отметил, что действующие нормы действуют уже около 25 лет и не являются новшеством.

Отдельно депутат подчеркнул, что у Государственной налоговой службы нет доступа к банковским счетам граждан. Процедура раскрытия банковской тайны чрезвычайно сложна и требует решения суда. По его словам, даже в случаях с миллиардными потерями в банках, судебные процедуры длятся годами.

Также он заверил, что государство не планирует изменять политику по банковской тайне, по крайней мере, до завершения войны и реформы налоговой системы.

"Не знаю кто и зачем накручивает людей, кто там дает комментарии и зачем, но это предательство также убрали", — резюмировал Гетманцев.

Напомним, НБУ также отрицает возможность предоставления бесконтрольного и неограниченного внесудебного доступа в банковскую тайну для любого органа.