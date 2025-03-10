В Украине изменят правила хранения и раскрытия банковской тайны: что известно

Национальный банк обнародовал для обсуждения проект изменений в Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных постановлением регулятора в июле 2006 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что проект разработан в связи с принятием Закона Украины от 19 декабря 2024 года № 4174-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам раскрытия банковской тайны и мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего в Украине "О банках и банковской деятельности".

Что предлагают изменить

Так, законом № 4174-ІХ часть первую статьи 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" дополнено новым пунктом 11 1, согласно которому установлено право нотариусов на получение информации, содержащей банковскую тайну, для принятия мер с целью установления опеки над имуществом физического лица, признанного без ый объем такой информации.

Поэтому в проекте НБУ предусмотрено урегулирование порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, по запросам нотариусов, должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных на совершение нотариальных действий, консульских учреждений в банки.

Банковская тайна

Напомним, НБУ отрицает возможность предоставления бесконтрольного и неограниченного внесудебного доступа к банковской тайне для любого органа.

На фоне заявлений министра финансов Украины Сергея Марченко о необходимости открытия банковской тайны для Государственной налоговой службы, в Нацбанке отметили, что определение границ правовой охраны банковской тайны всегда нуждается в тщательном взвешивании частного и публичного интересов. В регуляторе убеждены, что предупреждение и расследование преступной деятельности не оправдывает разглашение банковской тайны автоматически и в любом случае.

В НБУ подчеркнули, что стабильность банковской системы зависит от уровня правовой защищенности банковской тайны.

В НБУ напомнили, что банки в соответствии с положениями законодательства являются гарантами тайны банковского счета, операций по счету и сведений о клиенте.