ВР приняла закон о раскрытии банковской тайны

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 9235, предусматривающий внесение изменений в ряд законодательных актов по раскрытию банковской тайны и установление опеки над имуществом лиц, признанных без вести пропавшими.

Об этом идет речь на сайте ВР.

"За" проголосовало 285 народных депутатов.

Он предусматривает возможность раскрытия банковской тайны по запросам Министерства юстиции в тех случаях, когда это необходимо для защиты интересов государства. В частности, такие меры будут применяться при розыске имущества лиц, в которые введены санкции, а также в рамках исполнения судебных решений о запрете политических партий.

По сравнению с предыдущей редакцией, принятой за основу, была исключена норма, которая предусматривала раскрытие банковской тайны банками центрального органа исполнительной власти. и Украины, а также рассмотрения заявлений о возмещении вреда, причиненного в результате международного вооруженного конфликта на территории Украины

Исключенная правка касалась раскрытия информации для обеспечения процессуальных действий, предоставления доказательств и обоснований по делам, связанным с защитой интересов Украины, президента, Кабинета министров, центральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц в зарубежных юрисдикционных органах.

Опека над имуществом пропавших без вести

Кроме этого, законопроект позволяет нотариусам осуществлять описание имущества лиц, признанных безвестно отсутствующими или пропавшими при особых обстоятельствах. Также предусматривается возможность назначения опекунов для управления таким имуществом.

Согласно сравнительной таблице, на основании судебного решения о признании физического лица безвестно отсутствующим нотариус осуществляет меры по установлению опеки над его имуществом. В случае подачи заявления заинтересованным лицом или органом опеки и попечительства нотариус также может инициировать процесс установления опеки над имуществом лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, даже до принятия судом соответствующего решения.

Установление опеки подразумевает описание имущества физического лица и назначение опекуна для управления этим имуществом. Такие действия совершаются нотариусом в соответствии с последним местожительством лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести.

Если место жительства неизвестно, опека устанавливается по местонахождению недвижимого имущества или его основной части. При отсутствии недвижимости местом проведения мероприятий является местонахождение основной части движимого имущества.

Управление имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим или исчезнувшего при особых обстоятельствах, может быть передано одному опекуну, обеспечивающему защиту и сохранение имущественных прав этого лица.

Напомним, 23 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект №9235 о внесении изменений в законодательные акты Украины, касающиеся отдельных вопросов раскрытия банковской тайны и мер установления опеки над имуществом физических лиц, признанных безвестно отсутствующими или пропавшими без вести при особых обстоятельствах.